Σίμονς: Είναι κακός και δέχεται σκληρή κριτική

Ο Μπεν Σίμονς συνεχίζει να κάνει πολύ άσχημη σειρά με τους Χοκς και δεν μπορεί να γλιτώσει την σκληρή κριτική, ακόμα και όταν οι Σίξερς νικούν.

Μπορεί οι Σίξερς να ξεπέρασαν το εμπόδιο των Χοκς και να παίζουν τα ρέστα τους στην Φιλαντέλφια, αλλά το κάνουν κυρίως με την βοήθεια των Εμπίντ και Κάρι. Ο πρώτος συνεχίζει, ακόμα και με ένα πόδι, να είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του και παίρνει βοήθεια απ' όπου μπορεί.

Στην αρχή ήταν ο Χάρις, τώρα είναι ο Σεθ Κάρι. Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο προσώπων είναι ότι δεν είναι ο Μπεν Σίμονς. Ο θεωρητικά δεύτερος σταρ της Φιλαντέλφια είναι έως και κακός στο παρκέ, με αποτέλεσμα να ακούει σκληρή κριτική και τα νούμερα του να κατρακυλούν.

Ο Σίμονς στο Game 6 είχε μόλις 6 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ με 33% στα σουτ, έκανε 5 φάουλ, με το αποτέλεσμα να είναι απογοητευτικό. Ο παίκτης των Σίξερς εκτός από τα απογοητευτικά του νούμερα συνολικά, δεν έχει εκτελέσει, φυσικά, ούτε ένα τρίποντο και στις βολές έχει το πολύ κακό για παίκτη ΝΒΑ, 29,8%.

Η κατάσταση με τον Σίμονς είναι άσχημη για όλες τις πλευρές. Ο παίκτης δέχεται πολύ σκληρή κριτική από το διαδίκτυο και αν οι Σίξερς δεν τα καταφέρουν θα γίνει ακόμα χειρότερη. Θα χρεωθεί προσωπικά την αποτυχία και αυτό είναι βαρύ για τον οποιονδήποτε. Η ομάδα του έχει φτάσει σε ένα σημείο που παίρνει ελάχιστα από εκείνον, έναν παίκτη που υπολογίζει ως βασικό της γρανάζι και ο ίδιος ο Σίμονς χάνει την ψυχολογία του όλο και πιο πολύ.

Τα τελευταία χρόνια ο παίκτης αδυνατεί να βρει τρόπο να πάρει σουτ λίγο πιο μακριά από το καλάθι και αντί να δουλεύει και να πηγαίνει προς το καλύτερο, γίνεται όλο και χειρότερος. Είναι 24 χρονών, με 4 χρόνια ήδη στο βιογραφικό του και έχει πάρει στήριξη από την ομάδα του, που φαίνεται πάντως να εξαντλείται. Καλό για όλους θα ήταν ο Σίμονς να ηρεμήσει και να προσπαθήσει να κάνει το παιχνίδι του, αφού το να χρεωθεί μια τέτοια αποτυχία μόνο κακό θα κάνει στην συνέχεια της καριέρας του.

Ben Simmons is an Anime character that was introduced early in the story who was supposed to be the rival who grows more & more powerful but just turns into a support character who has to sit & watch the actual top characters that blew by his power level(Trae/Embiid) fight it out