Μιλγουόκι Μπακς: Ο κυβερνήτης του Ουισκόνσιν μετονομάζει την 22α Ιουλίου σε «Bucks In Six Day»! (pics)

Ο κυβερνήτης της πολιτείας του Ουισκόνσιν, Τόνι Έβερς, μετονομάζει σε «Bucks In Six Day» την 22η μέρα του Ιουλίου, ως αποτέλεσμα της κατάκτησης του φετινού πρωταθλήματος από τους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Οι εορτασμοί των «Ελαφιών» δεν λένε να κοπάσουν, μετά την θριαμβευτική κατάκτηση του πρωταθλήματους του ΝΒΑ από τον «Greek Freak» και την παρέα του κόντρα στους Φίνιξ Σανς. Την ίδια στιγμή, ο κυβερνήτης του Ουισκόνσιν, Τόνι Έβερς, αποφάσισε να μετονομάσει σε σε «Bucks In Six Day» την 22η μέρα του Ιουλίου, προκειμένου να τιμήσει την ιστορική αυτή επιτυχία.

Κάτι που είναι ήδη επίσημο, με το σχετικό έγγραφο που το πιστοποιεί να βγαίνει στο φως της δημοσιότητας! Να θυμίσουμε πως ο κυβερνήτης Έβερς θα δώσει φυσικά το «παρών» στους εορτασμούς των Μπακς στον περιβάλλοντα χώρο του Fiserv Fourm, αμέσως μετά το τέλος της παρέλασης του λεωφορείου των πρωταθλητών.

