«Είναι σπουδαίο το παιδί σου να έχει για ήρωες τον Γιάννη και τα αδέρφια του!» (pic)

H γνωστή τραγουδίστρια,Σέριλ Κρόου... υποκλίθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο αναφέροντας πως είναι πρότυπο για το παιδί της και αποκάλυψε μια συγκινητική ιστορία.

Όλος ο κόσμος αποθεώνει τον απίθανο Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά την κατάκτηση του ΝΒΑ από τους Μπακς, με το Μιλγουόκι να ζει στιγμές που δεν πρόκειται να ξεχαστούν ποτέ.



Μετάξυ των γνωστών φιλάθλων των ελαφιών είναι και η τραγουδίστρια, μουσικός και στιχουργός, Σέριλ Κρόου, η οποία στάθηκε στον θαυμασμό του παιδιού της για τον Γιάννη, ενώ τόνισε πως είναι φοβερή εμπειρία να βλέπεις ένα παιδί να έχει έναν ήρωα να αντιπροσωπεύει όσα ο Γιάννης και τα αδέρφια του, μιλώντας την αφοσίωση που έχει ο ένας στον άλλο, την αγάπη για τους γονείς τους, την εκτίμηση για την αφοσίωση και τις θυσίες που έκαναν εκείνοι για να οδηγήσουν τους γιους τους εκεί που ήθελαν.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε για τον Γιάννη και τα αδέρφια του



«Ποτέ δεν ήμουν τόσο μεγάλη fan του μπάσκετ, μέχρι ο 11χρονος γιος μου να ανακαλύψει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μπακς. Το 2019 ζήτησε από τον Άγιο Βασίλη μια υπογεγραμμένη φανέλα του. Έψαχνε παντού για μια τέτοια και μου έλεγε πως αυτός ο τύπος είναι ο καλύτερος όλων των εποχών.



Εγώ του έλεγα για τον Καρίμ, τον Τζόρνταν και τον Μάτζικ. Αλλά ο Γιάννης ήταν ο δικός του ήρωας. Όταν ήρθε η καραντίνα, βλέπαμε συνέχεια ESPN και ανάμεσα στα διαδικτυακά μαθήματα ο γιος μου μελετούσε κάθε ομάδα και έβλεπε κάθε παιχνίδι. Έτσι ερωτευτήκαμε κι εγώ και ο μεγάλος μου γιος με τον ίδιο τρόπο τους Μπακς, όπως εγώ είχα ερωτευτεί τους μεγάλους μουσικούς της εποχής μου.

Είναι ένα έξυπνο παιδί που έχει φοβερή μνήμη και θυμάται στατιστικά για κάθε παίκτη, αλλά ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αυτός που τον έκανε να θέλει να περάσει το χρόνο του σουτάροντας από κάθε σημείο του γηπέδου στην αυλή μας, να περνά όλες δουλεύοντας στην ντρίμπλα του, αλλά το κυριότερο που τον ενέπνευσε να δουλέψει και πάνω στις δυνατότητές του στο μπέιζμπολ και το ποδόσφαιρο. Σκληρή δουλειά, εξέλιξη, μεγαλείο.

Σπουδαία υπόθεση να βλέπεις ότι μέσα σε ένα παιδί ανάβει μια φωτιά και καταλαβαίνει πως η σκληρή δουλειά φέρνει μεγάλα πράγματα. Δεν ξέρω γιατί επέλεξε τον Γιάννη ως ήρωά του, δεν μπορεί να το εξηγήσει και ο ίδιος. Απλώς είδε κάτι σε εκείνον που ήθελε να μιμηθεί.



Ως μητέρα μονογονεϊκής οικογένειας, είναι φοβερή εμπειρία να βλέπεις ένα παιδί να έχει έναν ήρωα να αντιπροσωπεύει όσα ο Γιάννης και τα αδέρφια του: την αφοσίωση που έχει ο ένας στον άλλο, την αγάπη για τους γονείς τους, την εκτίμηση για την αφοσίωση και τις θυσίες που έκαναν εκείνοι για να οδηγήσουν τους γιους τους εκεί που ήθελαν, αλλά και την αγάπη για τους συμπαίκτες του. Αλλά πάνω από όλα την ταπεινότητά του» έγραψε χαρακτηριστικά σε αυτή η ίδια.

So much to say about the @Bucks. Too much for Twitter: see pics.



All this is to say…. thank you, Giannis & Khris & Jrue & Bobby & Pat & all of the Bucks for showing my boys what it looks like to work hard, to be good men, to dream big as players & as a team, & to stay humble.💚 pic.twitter.com/HQEIHdbOEe