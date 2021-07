Μπακς: Η στιγμή των πυροβολισμών στο Μιλγουόκι και ο πανικόβλητος κόσμος στους δρόμους (vid)

Bίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών στο Μιλγουόκι, όπου τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες.

Ο τεράστιος Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μπακς στο πρωτάθλημα, φορώντας το πρώτο δαχτυλίδι στο ΝΒΑ και το Μιλγουόκι θυμίζει μεθυσμένη πολιτεία από εκείνη τη στιγμή και μετά.

Πάντως μετά την ιστορική στιγμή για τον Greek Freak και το τέλος του έκτου τελικού δεν έλειψαν τα απρόοπτα εκτός Fiserv Forum. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Μιλγουόκι μετά από πυροβολισμούς, ενώ πανηγύριζαν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Μπακς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, οι πυροβολισμοί έγιναν στην Water Street κοντά στο γήπεδο, όπου υπάρχουν πολλά μπαρ και εστιατόρια. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει videos από τη στιγμή των πυροβολισμών, όπου ο κόσμος τρέχει πανικόβλητος στους δρόμους, αφού έχει τρομάξει με τα όσα γίνονται στην περιοχή και τους πυροβολισμούς.

Terrifying moments on Water Street as dozens of shots ring out where crowds of #Bucks fans were celebrating the win @cbs58 pic.twitter.com/DZqTjRrkc4