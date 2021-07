Αντετοκούνμπο: Στα 26 του έχει περισσότερες διακρίσεις από Τζόρνταν και ΛεΜπρόν στην ίδια ηλικία! (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα 26 του χρόνια έχει σημειώσει περισσότερες διακρίσεις σε σχέση με τους Μάικλ Τζόρνταν και ΛεΜπρόν Τζέιμς, όταν εκείνοι βρίσκονταν στην αντίστοιχη ηλικία!

Λίγες ώρες μετά την θριαμβευτική κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Μιλγουόκι Μπακς, οι συγκρίσεις που «γεννούν» τα σπουδαία επιτεύγματα του Αντετοκούνμπο... δίνουν και παίρνουν. Ο σούπερ σταρ των «Ελαφιών» έχει φτάσει σε σημείο να συγκρίνεται με θρύλους του μπάσκετ, λόγω των όσων έχει πετύχει ήδη, σε τόσο νεαρή ηλικία.

Πιο συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» στα 26 του έχει ως «παράσημα»: 1 πρωτάθλημα, 1 MVP σε τελικούς, 2 MVP σε κανονική περίοδο, 5 παρουσίες σε All-Star Game, 5 παρουσίες στην All-ΝΒΑ ομάδα, 1 MVP σε All-Star Game, 1 βραβείο καλύτερου αμυντικού της χρονιάς, 4 φορές στην καλύτερη αμυντική πεντάδα συν το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη.

Στην αντίστοιχα ηλικία, ο Μάικλ Τζόρνταν είχε στο γράψει βιογραφικό του τα παρακάτω: 1 MVP σε κανονική περίοδο, 6 παρουσίες σε All-Star Game, 4 παρουσίες στην All-NBA πεντάδα, 1 MVP σε All-Star Game, 1 βραβείο καλύτερου αμυντικού της χρονιάς, 2 φορές στην καλύτερη αμυντική πεντάδα συν το βραβείο του Rookie της χρονιάς.

Από την άλλη, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στα 26 του χρόνια είχε κερδίσει: 2 MVP σε κανονική περίοδο, 7 παρουσίες σε All-Star Game, 7 παρουσίες στην All-NBA ομάδα, 2 MVP σε All-Star Game, 3 στην καλύτερη αμυντική πεντάδα συν το βραβείο του Rookie της χρονιάς.

Όπως είναι φυσικό, το όνομα του Αντετοκούνμπο ήδη τοποθετείται από πολλούς δίπλα σε τεράστια μεγέθη του παγκοσμίου μπάσκετ κι οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες.

Let's compare the accolades of Giannis, MJ and LeBron at age 26... pic.twitter.com/VpVf0JHBFv