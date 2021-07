Αντετοκούνμπο: Τα ιστορικά επιτεύγματα του «Greek Freak» κι η σύγκριση με Τζαμπάρ και Ντάνκαν! (pics)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «έγραψε» χθες σειρά ιστορικών επιτευγμάτων που τον οδηγούν σε συγκρίσεις με θρύλους όπως ο Ντάνκαν κι Αμπντούλ-Τζαμπάρ!

Ο «Greek Freak» είναι πλέον για πρώτη φορά στην καριέρα του πρωταθλητής του NBA, μετά την επικράτηση των Μπακς επί των Φίνιξ Σανς στο Game 6 των τελικών. Παράλληλα, ο Έλληνας φόργουορντ αναδείχθηκε MVP της φετινής σειράς των τελικών, με το συγκεκριμένο επίτευγμα να τον οδηγεί σε ένα «στενό κύκλο» παικτών.

Ο «Giannis» έγινε μόλις ο ένατος παίκτης της ιστορίας που έχει κατακτήσει στην καριέρα του παραπάνω από ένα MVP βραβείο (2019, 2020) αλλά και το αντίστοιχο του πολυτιμότερου των τελικών (2021).

Οι μοναδικοί παίκτες που κατάφεραν κάτι αντίστοιχο σε ηλικία μικρότερη από του Αντετοκούνμπο, δηλαδή ήταν κάτω από 26 ετών όταν το πέτυχαν, είναι οι Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ και Τιμ Ντάνκαν!

