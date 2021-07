Φοβερός Μόντι Ουίλιαμς, επισκέφθηκε τα αποδυτήρια των Μπακς και μοίρασε συγχαρητήρια (vid)

Ο προπονητής των Φοίνιξ Σανς επισκέφθηκε τα αποδυτήρια των Μιλγουόκι Μπακς και κρατώντας αγκαλιά τον Γιάννη, έδωσε τα συγχαρητήριά του.

Ο Μόντι Ουίλιαμς απέδειξε ότι ξέρει να χάνει. Και δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα να πάει στα αποδυτήρια των Μιλγουόκι Μπακς προκειμένου να αναγνωρίσει την αξία των νικητών.

Την ώρα που στα αποδυτήρια των «Ελαφιών» επικρατούσε πανζουρλισμός χαράς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο τεχνικός των Σανς κρατώντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, έλεγε στους παίκτες στο προπονητικό τιμ των Μπακς:

«Ήρθα να σας συγχαρώ, το αξίζατε. Και σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να γίνω καλύτερος προπονητής και να γίνουμε καλύτερη ομάδα. Και πάλι συγχαρητήρια...»

Monty Williams went into the Milwaukee locker room to congratulate the Bucks.



Real one. pic.twitter.com/poBKUeYp7F