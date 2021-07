Γιάννης και Μίντλετον ζήτησαν από τον Χόλιντεϊ την μπάλα ψηλά χωρίς λογική! (pic & vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ζήτησε την μπάλα ψηλά από τον Χόλιντεϊ και παραδέχτηκε ότι δεν είχε λογική η σκέψη του, ενώ το ίδιο φαίνεται σε φωτογραφία να ζητάει και ο Μίντλετον.

Η φάση που έχει κλέψει τις εντυπώσεις, μέχρι τώρα, στους Τελικούς δεν είναι άλλη, από εκείνη του Χόλιντεϊ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο γκαρντ της ομάδας του Μιλγουόκι κάνει μεγάλο κλέψιμο, τρέχει στην απέναντι πλευρά, ακούει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που ζητάει την μπάλα ψηλά, την στέλνει και ο Έλληνας σταρ καρφώνει εντυπωσιακά, με 13,5'' να μένουν στο ρολόι.

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι ο «Greek Freak» παραδέχτηκε ότι δεν ξέρει γιατί ζήτησε την μπάλα με τον χρόνο να είναι αρκετός ακόμα. Ο Γιάννης παραδέχτηκε ότι δεν σκεφτόταν τίποτα πέρα από την συγκεκριμένη φάση και κάπως έτσι ζήτησε την μπάλα, για το κάρφωμα.

Το περίεργο είναι ότι και ο Μίντλετον φαίνεται σε φωτογραφία να ζητάει και εκείνος από τον συμπαίκτη του να σηκώσει την μπάλα για τον Γιάννη και ούτε και εκείνος σκέφτεται να καθυστερήσουν οι συμπαίκτες του, για να «φάνε» χρόνο.

Όλοι είχαν εμπιστοσύνη στον Γιάννη και κάπως έτσι γράφτηκε ιστορία.

"Exactly, I don't know." 😂



Giannis isn't sure why he called for the lob from Jrue Holiday late in the @Bucks win.. but it worked out!#NBAFinals presented by YouTube TV pic.twitter.com/DbVZwhjmt5 — NBA (@NBA) July 18, 2021

There's no way that Jrue Holiday saw him, but let the record show that Khris Middleton was calling for Holiday to throw the oop to Giannis pic.twitter.com/AVunYCidDt July 18, 2021