Μπακς: Μόνο μία από τις προηγούμενες εννιά ομάδες που έκαναν break σε Game 5 δεν πήρε κούπα! (pic)

Οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν στο Game 5 των NBA Finals, επικρατώντας εκτός έδρας των Φοίνιξ Σανς για το 3-2. Τι σημαίνει, ωστόσο, αυτή η νίκη; Ποιες οι πιθανότητες τίτλου; Το Gazzetta αναλύει.

Game 5 ήταν και τελείωσε. Σειρά έχει το πιο σημαντικό ματς, στη σειρά των NBA Finals. Το Game 6 μπορεί να αναδείξει τον νέο πρωταθλητή και οι Μιλγουόκι Μπακς κοιτούν τις πιθανότητές του και χαμογελούν.

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έγινε μόλις η 10η που επικρατεί εκτός έδρας σε Game 5. Και από τις προηγούμενες 9 μόνο μία δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει και το πρωτάθλημα.

Ο χρόνος πρέπει να γυρίσει πίσω 59 χρόνια! Όταν οι Λος Αντζελες Λέικερς είχαν κάνει το 3-2 απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς, αλλά τελικά ηττήθηκαν με 4-3.

Η τελευταία φορά που μία ομάδα έκανε το break σε Game 5 και πήρε το Larry O' Brien ήταν οι Σαν Αντόνιο Σπερς, το 2005, επικρατώντας με 4-3 των Ντιτρόιτ Πίστονς. Η ομάδα του Γκρεγκ Πόποβιτς έκανε το ίδιο και στους τελικούς του 2003, παίρνοντας το Game 5 στην έδρα των Νετς και κλείνοντας τη σειρά στα έξι ματς.

