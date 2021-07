Μάικλ Τζόρνταν: Όταν ένα κολεγιόπαιδο έχρισε GOAT τον Χακίμ Ολάζουον και η... εκδίκηση του Air!

Τι σχέση έχει ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Χακίμ Ολάζουον και ο Μάκταρ Εν' Ντιαγέ; Η ιστορία που φέρνει κοντά αυτούς τους τρεις είναι απίθανη, και διαθέτει ένα καταπληκτικό φινάλε. Με τη σφραγίδα του Air Jordan!

Ο χρόνος πρέπει να γυρίσει αρκετά χρόνια πίσω. Τότε που ο Μάικλ Τζόρνταν ακόμα έπαιζε μπάσκετ. Μία ημέρα επισκέφθηκε την προπόνηση του Νορθ Καρολάινα.

Η... φουρνιά της ομάδας ήταν καταπληκτική: Αντουάν Τζέιμισον, Βινς Κάρτερ, Μακτάρ Εν' Ντιαγέ. Ο Ντιν Σμιθ παρουσίασε τον MJ και εκείνος θέλησε να μιλήσει προσωπικά με κάθε παίκτη της ομάδας.

Εκείνοι βρέθηκαν στη σειρά και ο Τζόρνταν ρωτούσε να μάθει τα ονόματά τους. Τελευταίος στη σειρά ήταν ο Σενεγαλέζος Εν' Ντιαγέ. Μόλις ο Τζόρνταν τον ρώτησε το όνομά του, εκείνος απάντησε. Αλλά με τη σειρά του, θέλησε να πληροφορηθεί το όνομα του ανθρώπου που ρωτούσε!

«Μάικλ», απάντησε ο Τζόρνταν. «Δεν βλέπετε ΝΒΑ στην πατρίδα σου;», αναρωτήθηκε. Και ενώ άρχισε να φεύγει, ο Μάκταρ έκανε το πρώτο λάθος. «Ξέρεις, ο κορυφαίος αθλητής στο ΝΒΑ όλων των εποχών είναι ο Χακίμ Ολάζουον».

Αυτό ήταν! Οπως είχε πει αρκετές φορές στο επικό ντοκιμαντέρ Last Dance, ο Air το «πήρε προσωπικά». Έφυγε, άλλαξε ρούχα και ζήτησε από τον Σμιθ να του δώσει τους χειρότερους παίκτες του. Και να αντιμετωπίσει τους καλύτερους του Νορθ Καρολάινα.

Το έκανε. Διέλυσε την πρώτη ομάδα. Και τη δεύτερη. Προσπαθώντας σε κάθε φάση να καρφώσει μπροστά στον Μάκτάρ! Μία απάντηση για το ποιος είναι ο καλύτερος.

Fast forward μερικά χρόνια αργότερα. Ο Εν' Ντιαγέ και ο Τζέιμισον έψαχναν τρόπο να παρακολουθήσουν το Super Bowl (ο τελικός του αμερικάνικου ράγκμπι) στο Μαϊάμι. Κάποια στιγμή, ο Τζόρνταν εμφανίστηκε σε ένα από τα μπαλκόνια του κτηρίου.

Ο Εν' Ντιαγέ τον εντόπισε και του ζήτησε, κουνώντας τα χέρια του, να βάλει αυτόν και τον Τζέιμισον στο παιχνίδι. «Τώρα με θυμάσαι;», είπε ο έξι φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ, προτού γυρίσει την πλάτη του και μπει ξανά μέσα.

