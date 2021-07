Οι Μπακς χρειάζονται τον εντός έδρας Μίντλετον στο Φοίνιξ! (pic)

Ο Μίντλετον επηρεάζεται αρκετά από το αν παίζει εντός ή εκτός έδρας και είναι σίγουρο ότι οι Μπακς χρειάζονται την ενέργεια του Μιλγουόκι να την βγάλει στο Φοίνιξ.

Οι Μπακς έκαναν ό,τι έπρεπε στο Μιλγουόκι και τώρα πάνε στο Φοίνιξ για να συνεχίσουν αυτό που άρχισαν. Η σειρά έγινε 2-2 με τα δύο παιχνίδια στην έδρα τους και πρέπει να κάνουν νίκη στο «σπίτι» των Σανς αν θέλουν τον τίτλο φέτος.

Τώρα φαίνεται να είναι στην καλύτερη τους φάση. Έχουν ψυχολογία, λύγισαν τους ατιπάλους τους και μπορούν να τους σοκάρουν και να κάνουν ένα τεράστιο βήμα προς τον τίτλο. Για να γίνει αυτό πρέπει να εμφανιστεί στο Φοίνιξ ο Μίντλετον του Μιλγουόκι.

Ο άσος των Μπακς κάνει απίθανες εμφανίσεις εντός έδρας και χάνεται εκτός, με την ισορροπία να είναι αυτό που χρειάζεται η ομάδα του. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει δείξει ότι είναι σταθερά καλός και χρειάζεται την βοήθεια των Μίντλετον και Χόλιντεϊ για να πάρουν όλοι μαζί την τρίτη νίκη.

Ο Μίντλετον έχει 9 πόντους περισσότερους στα εντός έδρας παιχνίδια, ενώ εκτοξεύει και τα ποσοστά, αφού σουτάρει με 40% στο τρίποντο, αντί του 33% που έχει στο Φοίνιξ.

Πλέον, τα πράγματα είναι απλά. Όποια ομάδα παίρνει το Game 5, έχει 72% πιθανότητες να πάρει τον τίτλο, οπότε οι Μπακς ξέρουν καλά τι πρέπει να κάνουν.

Which Khris Middleton will show up for Game 5 Saturday? 🤔 pic.twitter.com/2M3eMHfVTn