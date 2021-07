Οι Μπακς έχουν εκτοξεύσει τα λάθη του Κρις Πολ! (pics)

Ο Κρις Πολ δυσκολεύεται απέναντι στην άμυνα των Μπακς και αυτό φαίνεται από τα λάθη του, τα οποία έχουν εκτοξευτεί.

Οι Σανς ξεκίνησαν δυνατά κόντρα στους Μπακς, αλλά τα πράγματα στο Μιλγουόκι άλλαξαν. Η σειρά μέχρι τώρα έχει δύο πρόσωπα και οι δύο ομάδες έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις σε διαφορετικά σημεία.

Για να αλλάξουν τα δεδομένα των δύο πρώτων παιχνιδιών χρειάστηκε οι Μπακς να προσαρμοστούν καλύτερα στην ομάδα που βρήκαν απέναντι τους. Και πως θα μπορούσε να συμβεί αυτό;

Ένας πολύ καλός τρόπος ήταν να πιέσουν και να σταματήσουν τον Κρις Πολ. Φαίνεται ότι αυτό πηγαίνει εξαιρετικά, αφού τα λάθη του CP3 έχουν εκτοξευτεί. Έχει 15 στα τελευταία τρία παιχνίδια και αυτό είναι τα περισσότερα που έχει σε τόσα ματς playoffs, από το 2012.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κόντρα στους Λέικερς είχε 1,5 λάθη ανά αγώνα, 1,3 κόντρα στους Νάγκετς, 2 κόντρα στους Κλίπερς και πλέον κάνει 4,3 λάθη ανά παιχνίδι. Η πίεση είναι μεγάλη, οι Τελικοί έχουν άλλη βαρύτητα και αυτό φαίνεται σε κάθε παίκτη ξεχωριστά.

Όλη την σεζόν μιλούσαμε για το πόσο εντυπωσιακή αναλογία λαθών και ασίστ είχε ο Πολ, αλλά πλέον αυτό ανήκει στο παρελθόν. Στους Τελικούς τα ΝΒΑ η μπάλα βαραίνει και έχουν αρχίσει ήδη τα δύσκολα.

Είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι οι Μπακς θα πιέσουν ακόμα πιο πολύ τον Κρις Πολ, ώστε να τον αναγκάσουν να συνεχίσει να δυσκολέυεται στην δημιουργία του παιχνιδιού του.

CHRIS PAUL’s Turnovers Per Game Vs Bucks: 4.3 Vs Clippers: 2 Vs Nuggets: 1.3 Vs Lakers: 1.5 pic.twitter.com/SDAbmIvGpx

Chris Paul turnovers by series

-Lakers: 9 in six games

-Nuggets: 5 in four games

-Clippers: 8 in four games

-Bucks: 15 in 3.5 games and counting...