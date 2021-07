Μάτζικ: Eποχή Μόσλεϊ (pic)

Οι Μάτζικ βρήκαν τον εκλεκτό για τον πάγκο τους στο πρόσωπο του Τζαμάλ Μόσλεϊ.

Ακόμα ένας πάγκος ομάδας του ΝΒΑ που πλέον δεν θα είναι κενός. Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, το Ορλάντο συμφώνησε με τον Τζαμάλ Μόσλεϊ για τετραετές συμβόλαιο που θα τον κάνει νέο head coach της ομάδας.

Οι Μάτζικ από πέρυσι έχουν περάσει σε μια νέα εποχή, σε ένα ολικό rebuild, αφού έδωσαν βασικούς παίκτες όπως ο Βούτσεβιτς, ο Γκόρντον, ο Φουρνιέ.

Ο Μόσλεϊ στο παρελθόν ήταν assistant σε Νάγκετς και Καβς, ενώ από το 2014 μέχρι το 2021, ήταν βοηθός του Καρλάιλ (πήγε Πέισερς) στους Μάβερικς.

Full ESPN story on the Orlando Magic closing in on Mavs assistant Jamahl Mosley to become franchise's next head coach: https://t.co/5LtmD8sA3I