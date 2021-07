Μπακς: Στο Μιλγουόκι μεταμορφώνονται και αυτό τους δίνει ελπίδες! (pic)

Η σειρά των Τελικών επιστρέφει στο Μιλγουόκι και οι Μπακς στο «σπίτι» τους έχουν δείξει ότι είναι ικανοί για το καλύτερο.

Οι Σανς έχουν προβάδισμα με 2-0 κόντρα στους Μπακς, στους φετινούς Τελικούς του ΝΒΑ και σίγουρα μπορούν να νιώθουν μια άνεση.

Μέχρι εκεί όμως, γιατί η σειρά επιστρέφει στο Μιλγουόκι και εκεί τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Όλη η φετινή πορεία στα playoffs έχει δείξει ότι οι Μπακς στην έδρα τους μεταμορφώνονται και μπορούν να πάρουν τα αποτελέσματα που θέλουν.

Ο κόσμος τους είναι στο πλευρό τους, εκείνοι νιώθουν καλύτερα και τα έχουν πάει εξαιρετικά. Έχουν 7-1 εντός έδρας μέχρι τώρα, χάνοντας ένα ματς από τους Χοκς, ενώ εκτός έδρας έχουν 5-6 κάτι που τους φέρνει και στην δύσκολη θέση που είναι τώρα.

Είναι προφανές ότι όλοι πρέπει να βοηθήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που στο τελευταίο ματς έμοιαζε εντελώς μόνος του, για να πάρουν μια νίκη και να επιστρέψουν στην κούρσα, αφού το 3-0 θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανατραπεί. Με την ιστορία να μην είναι με το μέρος τους πάντως, οι Μπακς θα πρέπει να πιάσουν την καλύτερη τους απόδοση.

