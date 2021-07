ΛεΜπρόν: Θέλει πρωτάθλητη τον Πολ και έρχεται free agency! (pic)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έδειξε τη στήριξη του στον φίλο του, Κρις Πολ για τους τελικούς του ΝΒΑ κόντρα στους Μπακς.

Κρις Πολ και ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι φίλοι και ο «Βασιλιάς» στέκεται στο πλευρό του για τους τελικούς του ΝΒΑ, λίγες ώρες μετά τη νίκη των... ήλιων κόντρα στους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο σταρ των Λέικερς που αποκλείστηκε από τον CP3 στον πρώτο γύρο της Δύσης, έδειξε την ξακάθαρη προτίμηση του στους Σανς για πρωταθλητές, αφού μέτρησε τις νίκες που τους απομένουν για να φτάσουν στον... θρόνο του ΝΒΑ και να τον διαδεχθούν.

Πάντως για τους... πονηρούς, ο Κρις Πολ έχει option στο συμβόλαιο του για το καλοκαίρι (player option και όχι team option) και μπορεί να αποφασίσει ο ίδιος αν θα την ενεργοποιήσει ή αν θα μείνει ελεύθερος.

Σίγουρα ο ΛεΜπρόν και οι Λέικερς δεν θα έλεγαν όλοι σε συνύπαρξη με τον CP3 και θα τον περίμεναν με ανοιχτές αγκάλες, αν αποφασίσει να φύγει από τους Σανς. Πάντως αυτή τη στιγμή ο Πολ είναι συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις του Φοίνιξ και στοχεύει στο πρώτο δαχτυλίδι της καριέρας του.

1 down. 3 to go @CP3