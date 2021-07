Μπρίτζες: «Ο Κρις Πολ προετοιμαζόταν όλη τη ζωή του για αυτή τη στιγμή»! (vid)

Στα 36 του χρόνια, ο Κρις Πολ διεκδικεί το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του και ο Μάικαλ Μπρίτζες εξήγησε πως ο CP3 προετοιμαζόταν όλη τη ζωή του για τους NBA Finals!

Ο Κρις Πολ είναι αποφασισμένος να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής για πρώτη φορά στην καριέρα του και στην πρώτη συμμετοχή του στους NBA Finals, έδειξε πως θα κάνει τα πάντα για αυτό!

Στο Game 1 της σειράς με τους Μπακς όπου οι Σανς επικράτησαν με 118-105, ο CP3 σημείωσε 32 πόντους, 9 ασίστ και 1 κλέψιμο, έχοντας καθοριστική συμβολή στο 1-0 των «Ήλιων», ε άξιους συμπαραστάτες τον Ντέβιν Μπούκερ και τον Ντιάντρε Έιτον.

Μετά από το τέλος του αγώνα ο Μάικαλ Μπρίτζες, που παρεμπιπτόντως δέχτηκε ένα μεγαλοπρεπέστατο μπλοκ από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, κλήθηκε να σχολιάσει την εμφάνιση του συμπαίκτη του: «Ο Κρις Πολ είναι έτοιμος. Προετοιμαζόταν όλη τη ζωή του για αυτή τη στιγμή. Το δείχνει στο γήπεδο, δουλεύει σκληρά, φροντίζει το κορμί του, δείχνει πόσο θέλει να βρίσκεται εδώ. Είμαι χαρούμενος που τον βλέπω εδώ...».

"He prepared his whole life for this moment." - Mikal Bridges on Chris Paul's Game 1 performance



Game 2: Thursday, 9pm/et on ABC