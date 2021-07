Μπακς: Οι πανηγυρισμοί για τον τίτλο στην Ανατολή! (vid)

Οι Μπακς απέκλεισαν τους Χοκς και χάρηκαν με την ψυχή τους τον τίτλο στην Ανατολή.

Μετά το 4-2 κόντρα στους Χοκς, ο τίτλος της Ανατολής πήγε στους Μπακς που πλέον βλέπουν τους τελικούς ΝΒΑ κόντρα στους Σανς.

Μόλις παρέλαβε το τρόπαιο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι συμπαίκτες του, ακολούθησαν πανηγυρισμοί και έγινε χαμός, αλλά τώρα η μεγάλη πρόκληση έχει να κάνει με το δαχτυλίδι που θέλουν να φορέσουν στη σειρά με τους Σανς.

Δείτε τι έγινε

BUCKS ARE GOING TO THE NBA FINALS 🏆🔥



(via @NBAonTNT) pic.twitter.com/OQMGwOfQte