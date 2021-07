Λόπεζ: Μήπως ήρθε η ώρα να αφήσει τα τριποντάκια και να παίξει... ζωγραφιστό; (pic & vid)

Ο Μπρουκ Λόπεζ έδωσε ένα show στη ρακέτα στο Game 5 κόντρα στους Χοκς, πιάνοντας επίδοση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα playoffs.

Οι Μπακς έδειξαν χαρακτήρα χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παρκέ και έχοντας πολλούς νέους ήρωες, κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα με 3-2 στη σειρά των τελικών Ανατολής. Ένας από αυτούς ήταν και ο Μπρουκ Λόπεζ που έκανε ίσως το πιο μεστό ματς της καριέρας του από τότε που πήγε στο Μιλγουόκι. Και βρήκε την κατάλληλη στιγμή να παίξει και για τον Greek Freak μαζί με τους Χόλιντεϊ, Πόρτις και Μίντλετον που έβαλαν το... λιθαράκι τους για το 3-2.

Ο Μπρουκ μετά από πολύ καιρό άφησε στην άκρη τα πολλά τρίποντα (0/2) και έδειξε τι μπορεί να προσφέρει αν τον αξιοποιήσεις καλά μέσα στη ρακέτα (τελείωσε το ματς με 14/18 εντός πεδιάς). Ο βασικός σέντερ των... ελαφιών έκανε ότι ήθελε στο ζωγραφιστό, δημιουργώντας πολλά προβλήματα στην ομάδα του Νέιτ ΜακΜίλαν.

Σκόραρε όπως ήθελε και έφτασε σε μια φοβερή επίδοση με 33 πόντους. Οι 26 εξ αυτών προήλθαν από το... ζωγραφιστό και μιλάμε για την δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία των Μπακς στα playoffs την τελευταία 20ετία. Πλέον κάνει παρέα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ίσως αυτή η εμφάνιση να είναι η απαρχή για να χρησιμοποιηθεί διαφορετικά από τον Μάικ Μπουντενχόλζερ και να αξιοποιηθεί παραπάνω στο... ζωγραφιστό, κόβωντας τα αμέτρητα τρίποντα σε κάθε ματς. Bέβαια στο Game 5 τον βοήθησε και η απουσία του Γιάννη, ενώ στην συνεισφορά του Λόπεζ στάθηκε μετά το ματς και ο Χόλιντεϊ. To έκτο ματς της σειράς γίνεται στην Ατλάντα (4/7, 03:30 live στο Gazzetta, Cosmote Sport 4) και τα... ελάφια έχουν την ευκαιρία τους να κερδίσουν το εισιτήριο για τους τελικούς. Πολλά θα κριθούν και από τη συμμετοχή ή μη των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Τρέι Γιανγκ, ενώ μένει να δούμε αν ο Μπρουκ θα αφήσει ξανά την αγάπη του για το τρίποντο και θα παίξει παραπάνω μέσα στη ρακέτα. Στα 9 από τα τελευταία 10 ματς των Μπακς πριν το Game 5, ο Μπρουκ είχε σουτάρει πάνω από 3 τρίποντα, ενώ σε αρκετά παραπάνω και από πέντε. Εξαιρετικά λειτούργησε και το δίδυμο Πόρτις-Λόπεζ, με τον έναν να συμπληρώνει τέλεια τον άλλο στο Game 5, δείχνοντας έτοιμοι να ηγηθούν και στα ματς που έρχονται.

26 of Lopez's 33 points in Game 5 came in the paint. That's tied with Giannis Antetokounmpo for the 2nd-most points in the paint by a Bucks player in a playoff game over the last 25 postseasons. pic.twitter.com/k0KFmXzEam