Μπρουκ Λόπεζ: Ρεκόρ καριέρας και step up στην πιο κρίσιμη βραδιά! (pic & vid)

Ο Μπρουκ Λόπεζ έκανε μια βραδιά καριέρας στο Game 5 κόντρα στους Χοκς και έδειξε ότι ήταν εκεί και για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Το να έχουμε σαν ομάδα και σαν παίκτες αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας όσα έχουμε περάσει μέσα στην σεζόν, είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον και μόνο έτσι θα ξεπεράσουμε τα όριά μας.

Είμαι προετοιμασμένος να κάνω ό,τι μου ζητήσει η ομάδα. Πρέπει όλοι να κάνουμε το βήμα παραπάνω, φυσικά κανείς δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον Γιάννη».

Αυτά ήταν τα λόγια του Μπρουκ Λόπεζ, μετά την μαγική του εμφάνιση στο Game 5 κόντρα στους Χοκς και την νίκη της ομάδας του με 123-112. Οι Μπακς βρέθηκαν, πριν από μερικές ημέρες στο 2-2 και παράλληλα είδαν και τον καλύτερο τους παίκτη να αποχωρεί υποβασταζόμενος. Είναι πασιφανές ότι αν όλοι δεν ξεπερνούσαν τον εαυτό τους, μπορεί να κλωτσούσαν μια μοναδική ευκαιρία.

Ο Μπρουκ Λόπεζ ήταν εκεί για την ομάδα του με μια τεράστια και ιστορική για τον ίδιο εμφάνιση. Ρεκόρ καριέρας με 33 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 μπλοκ, 3 τρομερά καρφώματα, 2 κλεψίματα και ενέργεια που θα ζήλευαν όλοι. Ο σέντερ του Μιλγουόκι βγήκε στο παρκέ για να παίξει και για τον Γιάννη και φυσικά για την ομάδα του. Είναι ο μοναδικός με τέτοιους αριθμούς σε παιχνίδι playoff από τότε που άρχισαν να μετρούν στην στατιστική μπλοκ και κλεψίματα, την σεζόν 1973/74.

Είναι από το 2018 στο Μιλγουόκι, αγαπάει την ομάδα, γνωρίζεται πλέον καλά με τους συμπαίκτες του και φροντίζει να δίνει όσα χρειάζονται από εκείνον. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο 5ο παιχνίδι έβαλε περισσότερους πόντους στην ρακέτα, από ότι είχε βάλει στα 4 πρώτα ματς. Βρήκε τους χώρους που κανονικά είχε ο Γιάννης και τους εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τα «Ελάφια» δεν αρκέστηκαν σε δικαιολογίες. Παίκτες με εγωισμό και ταλέντο βγήκαν στο παρκέ να καλύψουν το κενό του πολυτιμότερου παίκτη τους. Ο Λόπεζ ήταν το παράδειγμα και μαζί του όσοι ξεκίνησαν το παιχνίδι. Όλοι έδειξαν τι είναι ικανοί να κάνουν. Τώρα είναι μια νίκη μακριά από το όνειρο και σίγουρα η θέληση θα είναι στον μέγιστο βαθμό.

Brook Lopez drops an #NBAPlayoffs career-high 33 PTS (14-18 FGM) to give the @Bucks a 3-2 lead in the #NBAECF presented by AT&T! Game 6 is Saturday at 8:30 PM ET on TNT. #ThatsGame



Khris Middleton: 26 PTS, 13 REB, 8 AST

Jrue Holiday: 25 PTS, 13 AST

Bobby Portis: 22 PTS pic.twitter.com/4FRtCOvFvO