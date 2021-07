Λίλαρντ και ΛεΜπρον παρακολούθησαν μαζί αγώνα και οι φήμες οργιάζουν! (pic)

ΛεΜπρον και Λίλαρντ παρακολούθησαν μαζί αγώνα γυναικείου μπάσκετ και οι φήμες για το μέλλον του δεύτερου έχουν πάρει φωτιά.

Ένα από τα πιο καυτά ονόματα για να βάλει φωτιά στα μεταγραφικά του ΝΒΑ, είναι εκείνο του Ντάμιαν Λίλαρντ. Η φετινή αποτυχία των Μπλέιζερς, μαζί με κάποια περίεργα μηνύματα από τον παίκτη έχουν κάνει πολλούς να πιστεύουν ότι θα ζητήσει να γίνει κάποια ανταλλαγή. Ο Λίλαρντ θέλει έναν τίτλο και όσο δεν μπορεί να τον πλησιάσει με τους Μπλέιζερς, τα πράγματα γίνονται πιο αισιόδοξα για τις άλλες ομάδες.

Πάντως μια κοινή εμφάνιση έφτασε για να γίνει χαμός. Λίλαρντ και ΛεΜπρον παρακολούθησαν μαζί παιχνίδι του WNBA, στο Λος Άντζελες και δεν ήθελαν πολύ τα σενάρια για να αρχίσουν. Ένας οπαδός πήρε μια φωτογραφία που δείχνει τους δύο σταρ μαζί και πολλοί υποπτεύονται συζητήσεις για το μέλλον.

Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει τελικά, αλλά σίγουρα οι Λέικερς με τον Λίλαρντ στα γκαρντ τους θα προκαλούν τον απόλυτο τρόμο από την νέα σεζόν.

Damian Lillard and LeBron James at the Sparks vs Aces game



(h/t @thucnhi21 ) pic.twitter.com/HB2tDw8HGM