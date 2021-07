Σανς: Είτε Μπούκερ-Πολ, είτε Νας-Αμάρε, πάντα το μπάσκετ κερδίζει! (pics & vids)

Μετά την εποχή των Νας-Αμάρε, οι Σανς ζουν και πάλι ένδοξες στιγμές και αυτή τη φορά με Πολ-Μπούκερ έχουν την ευκαιρία για το πρώτο τους πρωτάθλημα. Πάντα παίζοντας ωραίο μπάσκετ.

Οι Σανς το έκαναν και πάνε να γράψουν ιστορία. Η παρέα του Μπούκερ και του Πολ επικράτησε των Κλίπερς στο Game 6 και πλέον θα παίξουν στους τελικούς για το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν οι Σανς. Μετά από 28 χρόνια και την χαμένα ευκαιρία του Μπάρκλεϊ, το Φοίνιξ ζει και πάλι ξεχωριστές στιγμές.

Το Gazzetta γράφει για την ομάδα που ήξερε πάντα να σε κρατήσει σε εγρήγορση με το όμορφο, run n gun, ελκυστικό μπάσκετ που πρέσβευε στις σπουδαίες ομάδες που έβγαλε κατά καιρούς. Είτε με Νας-Αμάρε, είτε με Πολ-Μπούκερ.

Το Φοίνιξ θα παίξει τελικούς του ΝΒΑ για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια και με τα όσα έχει κάνει στα φετινά playoffs, το αξίζει απόλυτα. Οι Σανς παίζουν το πιο ωραίο, ελκυστικό μπάσκετ από όλες τις ομάδες. Γρήγορο, εντυπωσιακό, run n' gun, ένα πλάνο που σε παρακινεί να τους δεις. Δεν θες να τελειώσουν τα ματς τους γιατί τους απολαμβάνεις.

Άλλωστε οι... ήλιοι δεν θα μπορούσαν να πάνε κόντρα στην ιστορία τους. Πάντα όταν είχαν ομάδα που διεκδικούσε πράγματα, εκείνη η παρέα έπαιζε μπάσκετ ωραίο στο... μάτι που σε τραβούσε και δεν ήθελες να πάρεις τα μάτια σου από πάνω τους. Με Μπάρκλεϊ στα 90s με Νας-Αμάρε στα 2000s και πλέον με Πολ-Μπούκερ στην μεγαλύτερη ευκαιρία της ζωής τους για τίτλο.

Το Φοίνιξ πάει να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου με τον δικό του τρόπο, με τον coach Mόντι Ουίλιαμς να κάνει σπουδαία δουλειά. Εντός και εκτός παρκέ. Με ωραίο, ελκυστικό μπάσκετ το Φοίνιξ ετοιμάζεται να γράψει ιστορία. Δεν πάει να καταστρέψει, θέλει να παρουσιάσει μια υπέροχη συνταγή στο παρκέ και να φτάσει στο δαχτυλίδι που τόσο του λείπει. Οι Σανς είναι πλέον το φαβορί για τίτλο και το ξέρουν. Το θέμα είναι να μην... χαλάσουν τις αρχές τους και στους τελικούς και να δείξουν το ίδιο μπάσκετ που μας έχουν παρουσιάσει μέχρι στιγμής. Αυτό το μπάσκετ που χαίρεσαι να βλέπεις.

After dropping 37 in the series-clincher against Denver, Chris Paul poured in 41 Wednesday night against the Clippers.



He became the oldest player in postseason history with 35 points in consecutive close-out games within a postseason.



The previous oldest? Michael Jordan. pic.twitter.com/NJ7oU6XW7Q