Αντετοκούνμπο: Κυκλοφόρησαν τα νέα Nike Zoom Freak 3 και έκαναν και ντεμπούτο! (pics)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβγαλε την τρίτη επίσημη σειρά για παπούτσια, τα νέα Nikw Zoom Freak 3, παρουσιάστηκαν και έκαναν και ντεμπούτο στο πόδι του Πι Τζέι Τάκερ.

Τα περίμεναν όλοι οι λάτρεις των συλλογών και πλέον είναι γεγονός. Η τρίτη επίσημη σειρά παπουτσιών του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι γεγονός. Τα Nike Zoom Freak 3 παρουσιάστηκαν και έχουν τρομερό ενδιαφέρον.

Ο Έλληνας σταρ έχει βάλει πάνω τους όλα εκείνα τα στοιχεία που θέλει να έχουν τα παπούτσια του, αλλά το σχέδιο πάει ένα βήμα παραπάνω. Ένα εντυπωσιακό κάλυμμα πάνω από τα κορδόνια κάνει την διαφορά, ενώ τα χρώματα και ο σχεδιασμός είναι σε άλλο επίπεδο.

Τα παπούτσια σχεδιάστηκαν με γνώμονα το πόσο κυριαρχικός είναι ο Γιάννης στο παρκέ, ενώ βοηθούν στο Euro Step, το οποίο είναι και η χαρακτηριστική κίνηση του Έλληνα παίκτη. Έχει προσεχθεί ιδιαίτερα να προστατεύεται το πόδι στις πολλές μεταβολές, αφού ο Αντετοκούνμπο δουλεύει τα πόδια του σαν να έχει γκάζι και φρένο.

Οι Μπακς και η Nike μας έδωσαν το πρώτο δείγμα, που φαίνεται ξεκάθαρα πόσο έχει ανέβει το επίπεδο, ενώ ο Πι Τζέι Τάκερ έκανε ντεμπούτο με αυτά κόντρα στους Χοκς, με το ζευγάρι που επέλεξε να είναι απίθανο. Από την 1η Ιουλίου θα κυκλοφορήσουν παγκόσμια, με τα σχέδια για την ώρα να είναι δύο, τα μαύρα και τα πορτοκαλί.

Ready to take the first step?



The Zoom Freak 3 launches soon.



Details: https://t.co/baOxppqN7C#TheFirstOfMany pic.twitter.com/N0nRgv0Py6