Ο Ουίλιαμς άφησε τον πάγκο και ξεκίνησε για πρώτη φορά σε playoffs στα 34 του! (pics)

Ο Λου Ουίλιαμς στα 34 του χρόνια ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός σε αγώνα playoff, στην θέση του Γιανγκ και τα πήγε εξαιρετικά.

Ο Τρέι Γιανγκ τραυματίστηκε και έμεινε εκτός στο Game 4 κόντρα στους Μπακς και ο Λου Ουίλιαμς είχε μια μοναδική ευκαιρία. Μπορεί να είναι στα 34 του χρόνια, αλλά ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός σε αγώνα playoff και στάθηκε εξαιρετικά.

Όλοι γνωρίζουν πόσο αποτελεσματικός μπορεί να είναι ερχόμενος από τον πάγκο, αλλά για πρώτη φορά έπρεπε να αποδείξει ότι είναι ικανός να πάρει την ευθύνη πάνω του και το έκανε με τεράστια επιτυχία.

Είχε 21 πόντους, 8 ασίστ και 7/9 σουτ, με ένα μόλις λάθος στην νίκη της ομάδας του με 110-88 και έδειξε ότι μπορεί να ηγηθεί και ως πρωταγωνιστής όπου χρειαστεί.

34-year-old Lou Williams in the first playoff start of his career:



21 points, 8 assists, 7-9 FG, 1 turnover pic.twitter.com/NH3JquwKDe