Πίπεν: «Εγωιστής ο Τζόρνταν» (vid)

Ο Σκότι Πίπεν βρισκεται στη... ζώνη. Τα «χώνει» σε παλιούς προπονητές και συμπαίκτες του, σαν να μην υπάρχει αύριο. Μετά τον «ρατσιστή» Φιλ Τζάκσον, τα είπε ένα... χεράκι στον «εγωιστή» Μάικλ Τζόρνταν!

Η ατμόσφαιρα στο Last Dance ήταν τόσο όμορφη, για να είναι (εντελώς) αληθινή. Ο Σκότι Πίπεν, με αφορμή την αυτοβιογραφία του, η οποία θα κυκλοφορήσει στο τέλος του έτους, τα «χώνει» σε όσους δεν είχε την ευκαιρία να το κάνει τα προηγούμενα χρόνια.

Στη συνέντευξή του στο «The Dan Patrick Show» χαρακτήρισε ως «ρατσιστή» τον Φιλ Τζάκσον. Και λίγο αργότερα, περιέλαβε τον Μάικλ Τζόρνταν!

«Ναι, ήταν μία μεγάλη απόφαση, αλλά και μία εγωιστική απόφαση. Αλλά αυτός ήταν ο Μάικλ Τζόρνταν. Ο τύπος που πίστευε ότι μπορεί να κάνει τα πάντα μόνος τους», είπε ο Πίπεν, αναφερόμενος στην απόφαση του Air να σταματήσει το μπάσκετ για να ασχοληθεί με το μπέιζμπολ!

Ήταν το 1993, λίγο μετά τον θάνατο του πατέρα του, όταν ο Μάικλ Τζόρνταν θέλησε να αγωνιστεί στο αγαπημένο σπορ του Τζέιμς Τζόρνταν, δίχως κανείς να γνωρίζει, μέχρι και σήμερα, γιατί πήρε αυτή την απόφαση. Ο Πίπεν, πάντως, δίνει τη δική του άποψη: εγωισμός!

"Yeah It was a big decision, but It was a selfish decision, but it was kind of who Michael Jordan was. That was a guy who believed he can do anything on his own"



-@ScottiePippen on Michael Jordan's decision to leave the #Bulls and pursue a baseball career pic.twitter.com/PoHFAIjqgc