Πίπεν: «Ρατσιστής ο Φιλ Τζάκσον, στημένος ο διάλογος Τζόρνταν-Κερ» (vids)

Ο Σκότι Πίπεν ξεστόμισε απίστευτες κατηγορίες κατά του προπονητή του στους Σικάγο Μπουλς, Φιλ Τζάκσον, τον οποίο χαρακτήρισε «ρατσιστή», ενώ χαρακτήρισε τον διάλογο ανάμεσα στον Τζόρνταν και στον Κερ, πριν το τρίποντο του τελευταίου το 1997, στημένο!

Ο Σκότι Πίπεν ετοιμάζεται να δει το συγγραφικό του καμάρι, την αυτοβιογραφία του, στα ράφια των βιβλιοπωλείων, τον Δεκέμβριο. Και για την προώθησή της δίνει αρκετές συνεντεύξεις!

Σε μία απ' αυτές, δε δίστασε να χαρακτηρίσει ως «ρατσιστή» τον Φιλ Τζάκσον, για την απόφασή του να δώσει το τελευταίο σουτ στον Τόνι Κούκοτς και όχι σε αυτόν (στα playoffs του 1994).

«Λέγοντας πως είναι μία ρατσιστική κίνηση, αποκαλείς τον Φιλ Τζάκσον ρατσιστή», ήταν η ερώτηση του δημοσιογράφου. «Δεν έχω πρόβλημα με αυτό», αποκρίθηκε ο Πίπεν. Και η επόμενη ερώτηση («Νομίζεις ότι ο Φιλ ήταν ρατσιστής;») έφερε τη θετική απόκριση του Πίπεν («Ναι»).

DP: ".. By saying it was a racial move then you're calling Phil Jackson a racist..."



Pippen: "I don't have a problem with that."



DP: "Do you think Phil was?"



Pippen: "Oh yeah..."



Exchange with @ScottiePippen on Phil's decision to have Kukoc take final shot against the Knicks pic.twitter.com/pH2aDLMDcQ