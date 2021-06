Τζόρνταν: Μία υπογραφή του σε ένα παπούτσι κοστίζει 25 χιλ. δολάρια! (pic)

Αρκεί μια υπογραφή. Και ένα αντικείμενο που είναι συνδεδεμένο με τον Μάικλ Τζόρνταν θα γίνει πανάκριβο. Ένα ζευγάρι Jordan XI με την υπογραφή του Air θα μπει προς πώληση έναντι 25 χιλιάδων δολαρίων!

Μία υπογραφή. Τιμή αγοράς: 25 χιλιάδες δολάρια. Αξίζει; Τι λέτε; Η Upper Deck (εταιρία που έγινε πασίγνωστη από τη διάθεση καρτών ΝΒΑ), ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει την πώληση υπογεγραμμένων υποδημάτων του Μάικλ Τζόρνταν!

Το πρώτο που θα βγει στην αγορά είναι ένα ζευγάρι από τα εμβληματικά 11άρια παπούτσια του Τζόρνταν! Η υπογραφή του MJ στο μπροστά μέρος του παπουτσιού ανεβάζει την αξία του στις 25 χιλιάδες δολάρια. Όσοι πιστοί...

Σύμφωνα με την εταιρία, προχώρησαν σε αυτή την κίνηση, αφού με τον Τζόρνταν συνεργάζονται για περισσότερα από 30 χρόνια, προκειμένου να καταπολεμήσουν τους απατεώνες που πουλάνε αντικείμενα του MJ που δεν έχουν αυθεντικές υπογραφές.

JUST IN: Upper Deck announces it will offer Michael Jordan signed shoes in the coming months. First one on sale now — Air Jordan XI Breds.



Price: $25,000 for the pair. One signature. pic.twitter.com/m8L9XOLrl7

