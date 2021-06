Λίλαρντ: Σκέψεις φυγής, οι Πέλικανς θα έδιναν Ίνγκραμ για να τον πάρουν

Οι Πέλικανς σκέφτονται να δώσουν σαν αντάλλαγμα τον Μπράντον Ίνγκραμ σε περίπτωση που κινηθούν για τον Ντέιμιαν Λίλαρντ.

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ παρουσιάζεται δυσαρεστημένος τις τελευταίες μέρες με τις κινήσεις των Μπλέιζερς και την αδυναμία τους για άλλη μια φορά να τον πλαισιώσουν με ένα ρόστερ ικανό για πρωταθλητισμό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα δεν είναι απίθανο κάποια στιγμή στο μέλλον να ζητήσει ανταλλαγή.

Ο Brandon "Scoop B" Robinson έβαλε στο παιχνίδι τους Πέλικανς και τόνισε πως η Νέα Ορλεάνη θα έδινε ως αντάλλαγμα τον Μπράντον Ίνγκραμ για να πάρει τον Dame και να τον βάλει δίπλα στον Ζάιον Ουίλιαμσον. Επίσης θα θυσίαζε και picks πρώτου γύρου που έχει μαζέψει στις συμφωνίες για Χόλιντεϊ και Ντέιβις.

Πως θα σας φαινόταν ένα δίδυμο Λίλαρντ-Ουίλιαμσον; Σίγουρα θα είχε ενδιαφέρον να τους δούμε παρέα στο παρκέ της Νέας Ορλεάνης.

