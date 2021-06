Κλίπερς: Το στατιστικό που δείχνει ότι... φοβήθηκαν να πάρουν το ματς! (pic)

Oι Κλίπερς έχασαν όλες τις ευκαιρίες που είχαν για να ισοφαρίσουν ή να περάσουν μπροστά στην τέταρτη περίοδο κόντρα στους Σανς.

Οι Σανς εκτέλεσαν τους Κλίπερς, άλωσαν το Λος Άντζελες και πλέον με άλλη μια νίκη θα βρεθούν στους τελικούς του ΝΒΑ.

Η ομάδα του Τάιρον Λου ήταν τραγική στο πρώτο ημίχρονο, βάζοντας μόλις 36 πόντους στην χειρότερη επιθετική επίδοση της ιστορίας της στα playoffs.

Και εκεί που οι Κλίπερς επέστρεψαν στο ματς και έδειξαν πως μπορούν να κάνουν την ανατροπή στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, λύγισαν ξανά στις πιο κρίσιμες στιγμές. Φοβήθηκαν να πάρουν το ματς, δεν είχαν τρόπο να γίνουν τα αφεντικά του παιχνιδιού.

Μέτρησαν 0/12 σουτ σε προσπάθειες για ισοφάριση ή... προσπέρασμα στο 4ο δωδεκάλεπτο. Αυτό είναι και το χειρότερο ποσοστό χωρίς να βάλουν καλάθι την τελευταία 25ετία.

The Clippers shot 0-12 in the 4th quarter on shots that could've tied the game or taken the lead.



That's the most such attempts without a make in the 4th quarter of a game over the last 25 postseasons.