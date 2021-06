Mάβερικς: Έδωσαν τα... κλειδιά στον Κιντ (pic)

Ο Τζέισον Κιντ είναι ο εκλεκτός των Μάβερικς για τη θέση του head coach.

Βρήκαν τον αντι-Καρλάιλ που κατέληξε στους Πέισερς οι Μάβερικς.

Ο Τζέισον Κιντ θα είναι ο νέος προπονητής του Ντάλας σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφκσι. Ήδη έχει ξεκινήσει τις επαφές για να φτιάξει το coaching staff που θα έχει δίπλα του για να ανακοινωθεί και επίσημα από την ομάδα του Μαρκ Κιούμπαν.

Με τους Μάβερικς έχει κατακτήσει και το μοναδικό του πρωτάθλημα στο ΝΒΑ, το 2011 κόντρα στους Big 3 (ΛεΜπρόν-Ουέιντ-Μπος) παρέα με τον σπουδαίο Νοβίτσκι. Ηγετική θέση στο front office του Ντάλας θα πάρει ο Νίκο Χάρισον.

O Kιντ ήταν ο άνθρωπος που... εκτόξευσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, δίνοντας την ευκαιρία να παίξει σε αρκετές περιπτώσεις ως playmaker και να κατεβάζει τη μπάλα μετά από ριμπάουντ, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα, την εκρηκτικότητα και την ικανότητα του να τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο. Από αυτή την εξέλιξη ο Greek Freak έμαθε να παίρνει καλύτερες αποφάσεις μέσα στο ματς και έδειξε το μπασκετικό του I.Q, όντας πλέον κάτοχος του βραβείο του MVP σε 2 διαφορετικές σεζόν.

Μένει να δούμε τι θα κάνει ο Τζέισον Κιντ με τον Λούκα Ντόντσιτς, αφού και εκείνος ήταν ένας εκπληκτικός point guard όταν έπαιζε.

