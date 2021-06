Σμιθ: «Ο Ντέβιν Μπούκερ είναι ο επόμενος Κόμπι Μπράιαντ»! (vid)

Ο Ντέβιν Μπούκερ οδήγησε τους Φοίνιξ Σανς στους τελικούς της Δύσης και ο δημοσιογράφος του ESPN, Στίβεν Σμιθ έβαλε στην εξίσωση τον Ντέβιν Μπούκερ με τον Κόμπι Μπράιαντ, εξηγώντας πως ο σταρ των «Ήλιων» είναι ο επόμενος Black Mamba!

Ο Ντέβιν Μπούκερ μπήκε στη λίγκα ως νούμερο 13 στο 2015 NBA Draft. Πλέον λογίζεται ως το «πρόσωπο» του Φοίνιξ, ο franchise player και ένας εκ των κορυφαίων σουτέρ και σκόρερ στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο. Ο 24χρονος άσος οδήγησε τους Σανς στους τελικούς της Δύσης στην επιστροφή τους στα playoffs έπειτα από 11 χρόνια, κάνοντας triple double στο Game 1 της σειράς με τους Κλίπερς!

«Ο Ντέβιν Μπούκερ είναι ο επόμενος Κόμπι Μπράιαντ! Το λέω αυτό σε παναμερικανικό δίκτυο. Ο Ντέβιν Μπούκερ είναι ο επόμενος Κόμπι Μπράιαντ! Στα πρώτα του playoffs, στην πρώτη του εμφάνιση στα playoffs σκοράρει πάνω από 28 πόντους μ.ό., έβαλε 40 πόντους με triple double στον πρώτο τελικό της Δυτικής Περιφέρειας... Ο τρόπος που παίζει. Είναι δολοφόνος»!

Devin Booker is the next Kobe Bryant. pic.twitter.com/IosZauZrCA