Η Μπέκι Χάμον έγινε η πρώτη γυναίκα προπονήτρια στο ΝΒΑ! (vid)

Η Μπέκι Χάμον δεν είναι άγνωστη στο ΝΒΑ! Εδώ και χρόνια βρίσκεται στο πλευρό του Γκρεγκ Πόποβιτς στον πάγκο των Σαν Αντόνιο Σπερς. Ο «Ποπ» της έχει δώσει την ευκαιρία να καθοδηγήσει τους Σπερς στο Summer League. Αυτή τη φορά της έδωσε την ευκαιρία να γράψει ιστορία. Η Μπέκι Χάμον έγινε η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τον ρόλο της πρώτης προπονήτριας στην ιστορία του ΝΒΑ!

Η αποβολή του Πόποβιτς κατά τη διάρκεια του αγώνα των Σπερς με τους Λος Άντζελες Λέικερς, έδωσε το χρίσμα στην 43χρονη χάλκινη Ολυμπιονίκη στο Πεκίνο!

Spurs assistant Becky Hammon is serving as acting head coach against the Lakers following the ejection of Gregg Popovich.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 31, 2020