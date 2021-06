Ασπίδα Κώστα Αντετοκούνμπο για Γιάννη: «Μπορείτε να σωπάσετε τώρα;» (pic)

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο με ανάρτηση του υπερασπίστηκε τον αδερφό του, Γιάννη, ο οποίος οδήγησε τους Μπακς στους τελικούς Ανατολής.

Σκληρή κριτική είχε δεχθεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε ορισμένα σημεία της σειράς με τους Νετς ειδικά για την αστοχία του στις βολές και τα τρίποντα.

Τελικά ο Greek Freak έκανε ακόμα μια μεγάλη εμφάνιση σε Game 7, με τους Μπακς να προκρίνονται στην παράταση και να περιμένουν Σίξερς ή Χοκς στους τελικούς Ανατολής.

Μετά το τέλος του Game 7 ο Κώστας Αντετοκούνμπο θέλησε να στηρίξει τον αδερφό του, γράφοντας: «Τώρα μπορείτε να σωπάσετε παρακαλώ;».

Now can you please 🤫