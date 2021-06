Nτουράντ: Έγραψε ιστορία με 48 πόντους και 53 λεπτά συμμετοχής! (pics)

Ο Κέβιν Ντουράντ έδωσε και την ψυχή του στο Game 7 κόντρα στους Μπακς, έπαιξε 53 λεπτά, έβαλε 48, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για τους Νετς.

Πάλεψε σε άλλο ένα ματς να κουβαλήσει τους Νετς ο Ντουράντ, όμως λύγισε στην παράταση όπου έμεινε και από δυνάμεις. Πάντως ήταν ο άνθρωπος που έστειλε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο με δικό του σουτ.

Ο KD που υποκλίθηκε στους Μπακς μετά το ματς, είχε 48 πόντους στο Game 7 και έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία με 40+ πόντους σε έβδομο ματς, ενώ έχει αγωνιστεί σε όλο το παιχνίδι μετά τους Τζέρι Ουέστ και Όσκαρ Ρόμπερτσον.

Οι 48 πόντοι που πέτυχε είναι και η κορυφαία επίδοση σε Game 7 στην ιστορία της postseason, ενώ στοίχισε το γεγονός πως ο Νας δεν τον έβγαλε λεπτό.

Ο ηγέτης του Μπρούκλιν ήταν εξαντλημένος στην παράταση, εκεί όπου μέτρησε 0/6 σουτ στη χειρότερη επίδοση μετά τον Ουέστμπρουκ στις τελευταίες 25 σεζόν.

Kevin Durant was 0-6 FG in overtime, the 2nd-most misses without a make by any player in an OT period over the last 25 postseasons. The only player with more is Russell Westbrook, who shot 0-7 in OT of Game 3 in 2014 against the Grizzlies pic.twitter.com/MVPaGuvWSD