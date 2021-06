Ο Στόκτον συμμετέχει σε καμπάνια κατά του εμβολιασμού! (vid)

Ο Τζον Στόκτον, ο βετεράνος γκαρντ των Τζαζ και μέλος της θρυλικής Dream Team συμμετέχει σε καμπάνια κατά του εμβολιασμού για τον κορονοϊό!

Η πρωτοβουλία του Τζον Στόκτον να συμμετάσχει σε καμπάνια κατά του εμβολιασμού έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με δεδομένο, μάλιστα πως στο εν λόγω video τίθενται ερωτήματα όπως «λειτουργούν πράγματι οι μάσκες;» ή «πώς θα ξέρουμε πραγματικά ότι ένα εμβόλιο κατά του Covid-19 είναι ασφαλές»;

Ο βετεράνος γκαρντ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη σπουδαία καριέρα του με τους Τζαζ ως πρώτος σε ασίστ στο ΝΒΑ, εμφανίζεται να υποστηρίζει: «Δεν είναι ο ιός που μας κλέβει την ευκαιρία, αλλά οι άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις και λένε "όχι, όχι, φοβόμαστε πολύ και θα κατεβάσουμε ρολά. Μείνετε στο σπίτι και να είστε προσεκτικοί". Τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου ακούνε αυτά τα πράγματα και τα δέχονται ως αλήθεια, όταν εγώ ξέρω έπειτα από έρευνα που έκανα ότι αυτό δεν ισχύει».

Μάλιστα, κάνει αναφορές και στο μπάσκετ:«... θα ήταν έγκλημα για το μπάσκετ αν δεν βλέπαμε τον επόμενο Στεφ Κάρι λόγω των περιορισμών που μας έχουν επιβληθεί για τον κορονοϊό».

John Stockton (yes, that one) is in this particularly over-the-top anti-vaxx documentary trailer talking about "my significant amount of research" about COVID-19.



The documentary's page asks "Do Masks Really Work?" and "How Will We Really Know That a COVID Vaccine is Safe?" pic.twitter.com/uclwqZVJfb