Τάκερ: «Θα πεθάνω εκεί έξω, ζω το όνειρο μου!» (vid)

Ο Πι Τζέι Τάκερ είναι ένας απρόσμενος πρωταγωνιστής στην σειρά με τους Νετς και εξήγησε ακριβώς πως νοιώθει όταν πατάει παρκέ.

Εκτός από τους... κλασσικούς πρωταγωνιστές που έχει η σειρά των Μπακς με τους Νετς εκείνος που έχει καταφέρει να «κλέψει» την παράσταση είναι ο Πι Τζέι Τάκερ. Από τον αγώνα που... αρπάχτηκε με τον Ντουράντ, όλα άλλαξαν, έβγαλε αντίδραση και πλέον κατάλαβε τον ρόλο του στο παρκέ.

Μπορεί στο Game 6, ο KD να έδειξε το μεγαλείο του, τραβώντας ουσιαστικά μόνος του την ομάδα του, αλλά ο Τάκερ παλεύει με την ψυχή του, δείχνει αυταπάρνηση και μίλησε για την νοοτροπία με την οποία βγαίνει στο παρκέ.

«Είναι τα playoffs. Δεν ξέρω τι πιστεύει ο κόσμος, αλλά ονειρευόμαστε αυτό όλη την ζωή μας. Ονειρευόμουν να είμαι στα playoffs, να μαρκάρω τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο. Θα πεθάνω εκεί έξω. Ζω το όνειρο μου. Δεν διστάζω. Παλεύω για τα πάντα».

Είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι ο Τάκερ δίνει ότι έχει στο παρκέ. Η αξιολόγηση του ήταν παραπάνω από θετική στο Game 6 και πραγματικά εννοεί ότι λέει. Στις 18 Μαρτίου οι Μπακς τον έκαναν δικό τους από τους Ρόκετς και βρήκαν εκείνη την ενέργεια που τους έλειπε.

Την σκληράδα που χρειάζονταν. Μπορεί να μην δίνει σκορ, αλλά κάνει όλες εκείνες τις δουλείες που κάνουν την διαφορά στο παρκέ και αυτό φαίνεται τώρα. Η κόντρα του με τον Ντουράντ έχει αλλάξει επίπεδο, αλλά ο Τάκερ είναι εκεί να παλεύει για τους συμπαίκτες του.

Ο παίκτης που χρειάζεται κάθε ομάδα...

