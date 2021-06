Ο Μπούκερ δώρισε φανέλα στον οπαδό που έπαιξε μπουνιές για τους Σανς!

Ο Ντέβιν Μπούκερ βρήκε τον οπαδό των Φοίνιξ Σανς που έπαιξε ξύλο με οπαδούς τους Ντένβερ Νάγκετς, χαρίζοντάς του μια υπογεγραμμένη φανέλα του και ένα εισιτήριο για τους τελικούς της Δύσης!

Οι Σανς απέκλεισαν με sweep τους Νάγκετς στα ημιτελικά της Δύσης ωστόσο η σειρά σημαδεύτηκε από τη σύρραξη των οπαδών των δυο ομάδων στις κερκίδες κατά τη διάρκεια του Game 3 στο Ντένβερ.

Ο καβγάς κατέληξε σε μπουνιές ενώ ο οπαδός των Σανς συνέχισε απτόητος, φωνάζοντας «Suns in 4», δηλαδή πρόκριση των Σανς στις 4 νίκες, κάτι που τελικά συνέβη!

Από την πλευρά του, ο Ντέβιν Μπούκερ ζήτησε από την πρώτη στιγμή να μάθει την ταυτότητα του οπαδού των Σανς, κάνοντας σχετική ανάρτηση στο Twitter με τη φωτογραφία που έγινε viral. Εν τέλει, ο οπαδός βρέθηκε!

Πρόκειται για τον Νικ Κέλαρ, φίλαθλο των Σανς που μένει στο Ντένβερ και ο Μπούκερ του έστειλε μια υπογεγραμμένη φανέλα του και ένα εισιτήριο για τους τελικούς της Δύσης, εκεί όπου το Φοίνιξ περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Τζαζ - Κλίπερς (3-2 το Λος Άντζελες).

Most disrespectful moment here was “Suns in 4” pic.twitter.com/piYbub2nQa