Γιόκιτς: Ο MVP στη Σερβία οδηγεί μία άμαξα! (pic & vid)

Ο Νίκολα Γιόκιτς επέστρεψε στη Σερβία και οι πρώτες φωτογραφίες του είναι επικές. Ο MVP οδηγεί μία άμαξα!

Ο Νίκολα Γιόκιτς επέστρεψε ως βασιλιάς στη γενέτειρά του, το Σομπόρου και αποφάσισε να πάει μία βόλτα στον ιππόδρομο! Κάπως έτσι κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο οι φωτογραφίες και το βίντεο, με τον MVP να οδηγεί μία άμαξα.

Ο Σέρβος σέντερ βρέθηκε στον τοπικό ιππόδρομο και έκανε μία βόλτα με το άλογό του, χαλαρώνοντας μετά από μία γεμάτη σεζόν! Δεν έχουν περάσει παρά μόνο λίγες ώρες από τη στιγμή που ο Γιόκιτς ανακοίνωσε την απόφασή του να μην αγωνιστεί ούτε στο Προολυμπιακό, ούτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αν η Σερβία πάρει την πρόκριση.

Denver #Nuggets superstar and #NBA MVP Nikola #Jokić at the hippodrome in his hometown Sombor, shortly after he landed in Serbia.



Earlier today, he announced that he will NOT play for the national team this summer pic.twitter.com/x7QTxFAVrR