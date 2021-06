Ο Ντουράντ έκανε μυθική εμφάνιση και αποδεικνύει γιατί είναι ο καλύτερος στον κόσμο! (pics & vids)

Ο Κέβιν Ντουράντ βγήκε μπροστά και κράτησε μόνος του τους Νετς, κόντρα στους Μπακς, με μια μυθική εμφάνιση, που θα μείνει στην ιστορία.

Μέγας είσαι KD και θαυμαστά όσα κάνεις μέσα στο παρκέ.

Για να μην ξεχαστεί κάποιος, συζητάμε για τον ίδιο Ντουράντ που πριν από δύο χρόνια έκοψε τον αχίλλειο του βρέθηκε στο παρκέ και κανείς δεν ήξερε σε τι κατάσταση θα επέστρεφε σε αυτό. Ο Κέβιν Ντουράντ έγινε μέλος των Μπρούκλιν Νετς, εκείνοι τον περίμεναν και τώρα αποδεικνύεται η καλύτερη απόφαση που έχουν πάρει.

Τα δεδομένα πριν το Game 5 με τους Μπακς ήταν απλά. Ίρβινγκ εκτός, Χάρντεν επέστρεψε μακριά από τον καλό του εαυτό και με υπερπροσπάθεια και οι 5 πόντοι που είχε το αποδεικνύουν. Αλλά ο Κέβιν Ντουράντ αποφάσισε να δείξει γιατί είναι ο καλύτερος στον κόσμο αυτή την στιγμή. Βγήκε στο παρκέ και έκανε ένα από τα κορυφαία παιχνίδια της καριέρας του.

Οι Νετς νίκησαν τους Μπακς με 114-108 και υπήρχε μόνο ένας πρωταγωνιστής στο παρκέ.

Δεν βγήκε από το παρκέ ούτε δευτερόλεπτο. Έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τον ΛεΜπρον το 2018, που δεν χάνει ούτε δευτερόλεπτο σε παιχνίδι playoffs. Στην ερώτηση αν χρειάζεται ξεκούραση η απάντηση ήταν, «αν δεν θες να με ξεκουράσεις, εγώ είμαι καλά». Ένας παίκτης που έχει περάσει τόσα, έμεινε στο παρκέ συνεχόμενα σε αγώνα playoffs, με την ένταση να είναι στο κόκκινο.

Ο Ντουράντ στα 48 λεπτά που έμεινε στο παρκέ τα έκανε ΟΛΑ. Σκόραρε παραπάνω από έναν πόντο, ανά λεπτό, επέστεψε την ομάδα του από -17 και τελικά οι Νετς πήραν την νίκη και γύρισαν την σειρά σε 3-2.

Ο Κέβιν Ντουράντ βάλθηκε να θυμίσει σε όλους ποιος είναι ο παίκτης που αμφισβήτησαν τόσο πολύ, μετά τον τραυματισμό του. Δεν είναι οι 49 πόντοι. Κατέβασε 17 ριμπάουντ, μοίρασε 10 ασίστ, έκανε 3 κλεψίματα και 3 μπλοκ, ενώ σούταρε με 69,6/44,4/81,3.

Ο KD σκόραρε ή έδωσε ασίστ σε 74 πόντους από τους 114 των Νετς, ποσοστό που φτάνει στο 65% από έναν και μόνο παίκτη. Αυτά τα νούμερα είναι ιστορικά. Ο Ντουράντ έπαιξε μόνος του κόντρα στους Μπακς και τους κέρδισε.

Έγινε ο πρώτος που καταφέρνει σε αγώνα playoff που έχει 45+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 10+ ασίστ. Παράλληλα, ο μοναδικός παίκτης της ιστορίας που είχε 48+ πόντους σε 48 λεπτά ήταν ο Κόμπι Μπράιαντ το 2001 και πλέον έχει παρέα τον KD.

Είναι ένας εκ των κορυφαίων όλων των εποχών και σε αυτό συμφωνούν όλοι. Μόλις στα 32 του ακόμα, αλλά με μια αίσθηση ότι δεν θα ήταν ο ίδιος, μετά την περιπέτεια του. Αυτό το παιχνίδι ήταν ότι έπρεπε, για να μπουν όλα στην θέση τους. To NBA υποκλίθηκε στην παράσταση του και όχι άδικα.

Ο Κέβιν Ντουράντ είχε 49 πόντους, με 30 προσπάθειες, είχε 4/9 από μακριά, 4/5 κοντά στο καλάθι, 8/9 από μέση απόσταση. Οι 10 ασίστ του ήταν οι 5 για τρίποντο και οι 5 κάτω από το καλάθι. Βρήκε τον Τζεφ Γκριν 5 φορές, αφού μετά από τον ίδιο ήταν ο πιο «καυτός» με 27 πόντους. Ό,τι έκανε στο παρκέ είχε αξία και αυτό τον κάνει τόσο ξεχωριστό.

Ο Κέβιν Ντουράντ είναι ένας καταπληκτικός παίκτης, αλλά χρειαζόταν να δώσει μια παράσταση για να το θυμηθούν όλοι. Αυτή ήταν η ευκαιρία. Βγήκε μπροστά, έκανε όλο το παιχνίδι της ομάδας του και ήταν μια πραγματική απόλαυση.

Kevin Durant dropped 49 points on 30 true shot attempts and 34% usage. He was 4/9 from deep, 4/5 at the rim, 8/9 in between, and 13/16 at the line. His 10 assists were all in high-value zones. He added 17 boards, 3 steals, and 2 blocks, as well. Superb performance. pic.twitter.com/WrUhWnnnQi