Μπάρκλεϊ: «Απαίσιο μπάσκετ από τους Μπακς, άξιζαν να χάσουν» (vid)

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ ήταν αρκετά «καυστικός» με τους Μπακς και τον τρόπο που έπαιξαν στο Game 5 της σειράς με τους Νετς.

Κατά τη διάρκεια της γνωστής εκπομπής του ΤΝΤ μαζί με τους Σακίλ Ο' Νιλ, Κένι Σμιθ και Έρνι Τζόνσον, ο «Chuck» υπογράμμισε ότι οι Μπακς κάνουν «χαζό παιχνίδι» και ότι άξιζαν να χάσουν από τους Νετς, ενώ απένειμε τα εύσημα σε Ντουράντ και Τζεφ Γκριν.

Συγκεκριμένα είπε ότι «αυτό ήταν ντροπιαστικό για το μπάσκετ. Το να χάσεις αυτό το παιχνίδι. Όταν κάνεις χαζά πράγματα και λειτουργούν, τότε θα συνεχίσεις να κάνεις χαζά πράγματα. Έρνι μου ειπες ότι έτσι παίζουν όταν τα έκαναν στο Game 1 και στο Game 2. Και λοιπόν; Παίζεις για να κερδίσεις. Είμαι πολύ θυμωμένος τώρα. Έχουν τόσο καλούς παίκτες και παίζουν χαζά. Άξιζαν να χάσουν. Φυσικά τα εύσημα σε Ντουράντ και Γκριν. Όμως, η άλλη ομάδα έπαιξε απαίσιο μπάσκετ».

"They deserved to lose that game. Shout out to Kevin Durant & Jeff Green."



Chuck sounds off after the Bucks blew a 17-PT lead in Game 5. pic.twitter.com/vUQGbCvQGQ