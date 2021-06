Υπόκλιση από Λεμπρόν και ΝΒΑers στον φοβερό Ντουράντ (pics)

Ο Κέβιν Ντουράντ πραγματοποίησε το καλύτερο παιχνίδι της καριέρας του στα playoffs, ξεσηκώνοντας τους NBAers με αυτά που έβλεπαν!

Ο KD τελείωσε το Game 5 με τους Μπακς έχοντας 49 πόντους, 17 ριμπάουντ και 10 ασίστ, σ' ένα μοναδικό όσο και σπάνιο triple double στην ιστορία της postseason.

Το γεγονός αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από τους NBAers οι οποίοι έδωσαν... ρεσιτάλ στο twitter αποθεώνοντας τον Κέβιν Ντουράντ γι' αυτήν την εμφάνιση.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έκανε λόγο για «μεγαλείο» παρακολουθώντας τα κατορθώματά του, ο Αιζάια Τόμας τον χαρακτήρισε καλύτερο παίκτη του κόσμου, ο Σπένσερ Ντινγουίντι «θρύλο» ενώ και οι... legends του ΝΒΑ όπως οι Κάρτερ και Άιβερσον έβγαλαν το καπέλο στον KD.

GREATNESS!! Appreciate it while you can people! #KD — LeBron James (@KingJames) June 16, 2021

Got Damn Slim! June 16, 2021

Greatness from @KDTrey5!!! Incredible performance — Kevin Love (@kevinlove) June 16, 2021

Best player in the world!!!!!! — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) June 16, 2021

Legendary — Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) June 16, 2021

Thank you for this spiritual experience KD. — Jamal Crawford (@JCrossover) June 16, 2021

49pt triple double…..Sheesh!!!! — Vince Carter (@mrvincecarter15) June 16, 2021