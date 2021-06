Γιανγκ: Ξανά τεχνική ποινή επειδή ζήτησε από τους διαιτητές να ανοίξουν τα μάτια! (vid)

Φαίνεται πως ο Τρέι Γιανγκ έχει αναπτύξει μια σχέση... αγάπης με τους διαιτητές.

Δεν μπορεί να συγκρατηθεί ο Τρέι Γιανγκ τον τελευταίο καιρό. Πριν λίγες μέρες, ο ηγέτης των Χοκς δεν συμφώνησε με ένα σφύριγμα των διαιτητών και τους έκανε χαρακτηριστική κίνηση να ανοίξουν τα μάτια τους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δεχθεί τεχνική ποινή.

Στο Game 4 επανέλαβε την κίνηση του και για άλλη μια φορά οι διαιτητές τον... κέρασαν ένα «Τ» για να βάλει μυαλό και να σταματήσει να διαμαρτύρεται.

Δείτε την κίνηση του «Ice Trae»

Trae Young gets a tech after telling the ref to open up his eyes 👀 pic.twitter.com/BM7cwgncAq