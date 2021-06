Νετς: Δεν παίζει ο Χάρντεν στο Game 4 με τους Μπακς

Ο Τζέιμς Χάρντεν δεν θα αγωνιστεί στο Game 4 με τους Μπακς (13/6, 22:00), παραμένοντας εκτός δράσης έπειτα από τον τραυματισμό του στο πρώτο ματς της σειράς με τα «Ελάφια».

Οι Μπακς υποδέχονται τους Νετς στο τέταρτο ματς της ημιτελικής σειράς στην Ανατολή με στόχο την ισοφάριση ενώ ο Στιβ Νας δεν μπορεί να υπολογίζει εκ νέου στον Τζέιμς Χάρντεν.

Ο προπονητής των Νετς παραδέχθηκε πως η κατάσταση του «Μούσια» βελτιώνεται ωστόσο δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί στο Game 4 καθώς εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό στο δεξί πόδι.

Μάλιστα στο ίδιο σημείο είχε τραυματιστεί και κατά τη διάρκεια της regular season και είχε χάσει πάνω από έναν μήνα.

James Harden (hamstring) has been ruled out for Sunday's Game 4 against the Bucks. pic.twitter.com/RnuSWNGaT1