Flu Game: 24 χρόνια μετά το μυθικό ματς του Τζόρνταν, ο υπεύθυνος της πιτσαρίας λέει τη δική του ιστορία! (pic)

Η ιστορία είναι χιλιοειπωμένη. Πώς ο Μάικλ Τζόρνταν αγωνίστηκε, ασθενής και διέλυσε τους Γιούτα Τζαζ στους τελικούς τους 1997! Την έχετε ακούσει. Τώρα είναι η σειρά να μιλήσουν οι... κατηγορούμενοι!

Μοιάζει με θρύλο. Πινελιές μπαίνουν εδώ και εκεί για να κάνουν περισσότερο ελκυστική. Περισσότερο ηρωϊκή. Είναι η βραδιά του περίφημου Flu Game του Μάικλ Τζόρνταν.

Μία ιστορία, η οποία μετά το περίφημο ντοκιμαντέρ του Netflix, Last Dance, διαφοροποιήθηκε. Δεν ήταν πια το Flu Game. Αλλά το Pizza Game.

Ο Μάικλ Τζόρνταν εξήγησε ότι υπεύθυνη για την ξαφνική αδιαθεσία του ήταν η πίτσα που έφαγε μόνος του το προηγούμενο βράδυ του αγώνα! Αφήνοντας... αιχμές για εκείνους που παρασκεύασαν την πίτσα και τους διανομείς της.

O Κρεγκ Φάιφ, ο άνθρωπος που έφτιαξε και παρέδωσε την πίτσα έχει πει ότι δε συνέβη τίποτα που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό του Τζόρνταν.

Ο μάνατζερ του καταστήματος της Pizza Hut, Στιβ Πέρι έχει να πει μία διαφορετική ιστορία.

«Για να υπερασπιστώ τον Κρεγκ, πιθανότατα παρέδωσε άλλη μία πίτσα στον Τζόρνταν δύο μέρες νωρίτερα. Δούλεψα για την Pizza Hut για περισσότερα από 9 χρόνια. Διαχειρίστηκα χιλιάδες παραγγελίες, αλλά θυμάμαι δύο απ' αυτές. Η μία ήταν για τον Μπιλ Κλίντον. Η άλλη για τον MJ. Θυμάμαι τους Κλίντον γιατί ο άνθρωπος που έκανε την παραγγελία μας εξήγησε ότι έπρεπε να παρακολουθήσει όλη τη διαδικασία. Θυμάμαι και του Τζόρνταν, επειδή παρήγγειλε με το ίδιο όνομα και από τον ίδιο αριθμό δωματίου. Το όνομα ήταν Γκρόβερ (σ.σ.: ο προσωπικός γυμναστής του Air). Ηταν μία μεγάλη πίτσα με ιταλικό λουκάνικο και λεπτή ζύμη. Ο πρώτος που παρέδωσε την πίτσα μας είχε πει ότι ήταν για τον Τζόρνταν. Όταν ήρθε η δεύτερη παραγγελία, ήξερα πως ήταν σίγουρα για τον MJ. Ήμουν ο διευθυντής του καταστήματος τότε, όλοι θέλαμε να την παραδώσουμε, αλλά έδωσα την ευκαιρία στην πρώην γυναίκα μου. Την επόμενη νύχτα, παρακολουθούσαμε το ματς και αισθανόμουν άσχημα γιατί η πίτσα που φτιάξαμε και την παρέδωσε η γυναίκα μου, ήταν ο υπαίτιος για την ασθένειά του. Είναι κάτι που με ενοχλεί για 20 και παραπάνω χρόνια», έχει γράψει ο Πέρι.

Στις 11 Ιουνίου 1997, ο Μάικλ Τζόρνταν - στο 5ο ματς των τελικών με τους Τζαζ στη Γιούτα - τελείωσε το ματς με 38 πόντους, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα και ένα μπλοκ. Οι Σικάγο Μπουλς έφυγαν με τη νίκη 90-88 και ο Μάικλ Τζόρνταν υποβασταζόμενος από τον Σκότι Πίπεν σε μία φωτογραφία που έγινε εμβληματική.

Πριν από 8 χρόνια, τα παπούτσια που φόρεσε ο Τζόρνταν εκείνο το βράδυ, πουλήθηκαν σε δημοπρασία έναντι 104 χιλιάδων δολαρίων. Τώρα δεν πρόκειται να παραχωρηθούν κάτω από επταψήφιο ποσό!

Michael Jordan’s signed and game used Flu Game shoes, sold by Jazz ball boy Preston Truman and auctioned off by @GF_Auctions, sold in 2013 for $104,765. In today’s market, they don’t go for less than $1M. pic.twitter.com/s0YET3Q0FC