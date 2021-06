Μίτσελ για Ουέιντ: «Είναι τρομερό να έχω κάποιον δίπλα μου και να τον αποκαλώ αδερφό μου» (vid)

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ αποθέωσε τον Ντουέιν Ουέιντ, ο οποίος έζησε πολύ έντονα το ματς με τους Κλίπερς και το 1-0 της Τζαζ στα ημιτελικά της Δύσης.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα στην «Vivint Smart Home Arena» του Σολτ Λέικ Σίτι, η κάμερα «έπιασε» τον Ντουέιν Ουέιντ να «κοουτσάρει και να δίνει συμβουλές στον Ντόνοβαν Μίτσελ!

Ο ηγέτης της Γιούτα «άστραψε και βρόντηξε» στη συνέχεια καθώς τελείωσε το ματς με 45 πόντους οδηγώντας την ομάδα του στο 1-0 κόντρα στους Κλίπερς: «Είναι σπουδαίο να έχω κάποιον τον οποίο να αποκαλώ αδερφό μου και να αποτελεί μέρος του οργανισμού» είπε αρχικά ο Μίτσελ για τον Ουέιντ και συνέχισε:

«Προσπαθεί να με βοηθήσει και βρίσκει τρόπους για να βελτιώνομαι. Όχι μόνο για μένα, αλλά και για όλη την ομάδα. Δεν είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι μπορούν να το κάνουν...»

"It's great to have someone that I call my brother being part of this organization." - @spidadmitchell on @DwyaneWade



Mitchell: 45 PTS in Game 1 W.. Game 2 is Thursday at 10pm/et on ESPN pic.twitter.com/8p6QzZ5LSe