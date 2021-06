Γκρίφιν: Το κάρφωμα πάνω στον Γιάννη είναι η απόδειξη ότι έχει βρει τον εαυτό του! (pics & vids)

Ο Μπλέικ Γκρίφιν είναι άλλος παίκτης στους Νετς, κάρφωσε πάνω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και δείχνει ότι πολλά άλλαξαν σε σχέση με την πορεία του στους Πίστονς.

Δεν είναι πολύς ο καιρός που γράφαμε για τον Μπλέικ Γκρίφιν και την κακή κατάσταση στην οποία βρισκόταν, ειδικά με την φετινής σεζόν. Στους Πίστονς έδειχνε μακριά από τον καλό του εαυτό, ένας παίκτης παρατημένος, που δεν θύμιζε σε τίποτα εκείνον που είχε κερδίσει τον διαγωνισμό καρφωμάτων, περνώντας πάνω από ένα αυτοκίνητο. Μπορεί πολλά να μην έκανε όπως παλιά, αλλά εκείνο που ξεχώριζε ήταν τα καρφώματα.

Ίσως γιατί ήταν ένας παίκτης που είχε ως χαρακτηριστικό στο παιχνίδι το να καρφώνει εντυπωσιακά και μετά από τους τραυματισμούς σταμάτησε εντελώς να το κάνει. Προσπάθησε να αλλάξει τον τρόπο που έβλεπε το παιχνίδι, προσπάθησε να μην φθείρεται τόσο και αυτό έφερε ως αποτέλεσμα να μοιάζει με έναν άλλον παίκτη, εντελώς διαφορετικό από εκείνον που είχαμε συνηθίσει.

Η μετακίνηση του στο Μπρούκλιν έφερε γκρίνια και κριτική. Πολλοί αναρωτήθηκαν ποιον Γκρίφιν παίρνει μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, πολλά σχόλια ακούστηκαν και τελικά όλοι έκαναν ελάχιστη υπομονή για να βγάλουν συμπεράσματα. Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος είναι αλήθεια. Σύντομα ο Γκρίφιν έδειξε ότι μάλλον για δικούς του λόγους, τα τελευταία χρόνια δεν έμοιαζε σε τίποτα με τον παίκτη που είχαμε γνωρίσει.

Επισφράγισμα σε όλα αυτά που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες ήταν το κάρφωμα πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Γκρίφιν κάρφωσε πάνω από τον MVP και καλύτερο αμυντικό της λίγκας, θυμίζοντας εκείνον τον παίκτη που είχε πηδήξει πάνω από ένα αυτοκίνητο.

Αυτό το κάρφωμα, όχι ότι δεν είχαν προηγηθεί άλλα, ήταν εκείνο που έκανε μίντια και οπαδούς να ξεσπάσουν. Τα χιουμοριστικά ποστ είναι άπειρα και όλα έχουν να λένε για την εντυπωσιακή διαφορά που βλέπουμε στο παρκέ. Αυτή την σεζόν, ο Γκρίφιν, έχει αγωνιστεί σε 20 παιχνίδια με τους Πίστονς με τους οποίους δεν έκανε κανένα κάρφωμα, με τους Νετς έχει παίξει σε 26 παιχνίδια και έχει 18 καρφώματα και στα 7 παιχνίδια των playoffs, έχει καρφώσει 7 φορές, με το τελευταίο να κλέβει την παράσταση.

Η αλλαγή είναι τεράστια και είναι λογικό να υπάρχει ένας σχολιασμός. Ο Γκρίφιν μοιάζει να είναι ανανεωμένος και το δείχνει μέσα στο παρκέ. Ακούει σκληρή κριτική για το τι συνέβη στους Πίστονς, αλλά μάλλον τον αδικούν. Μπορεί η τελευταία σεζόν ειδικά κατά την έναρξη της να ήταν προβληματική, αλλά και στο Ντιτρόιτ πρόσφερε και κατάφερε να αλλάξει επίπεδο στην ομάδα του. Οι τραυματισμοί τον λύγισαν, τον άλλαξαν, αλλά βρήκε όσα χρειάζεται και θυμίζει κάτι από αυτό που όλοι λάτρεψαν.

