Νετς - Μπακς 125-86: Ο Γκρίφιν έκανε... πόστερ τον Γιάννη! (vid)

Ο Μπλέικ Γκρίφιν θυμήθηκε τα παλιά και κάρφωσε εντυπωσιακά κόντρα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Θέαμα μοίρασαν στον κόσμο οι Νετς και στο Game 2 κόντρα στους Μπακς, φτάνοντας στο εμφατικό 125-86 και κάνοντας το 2-0.

Ο Μπλέικ Γκρίφιν που έχει ξανανιώσει στο Μπρούκλιν έβγαλε μία από τις φάσεις της βραδιάς, αφού πάτησε γερά και έκανε... πόστερ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε μια φάση που μας θύμισε τον Μπλέικ των Κλίπερς που κάρφωνε δίχως αύριο απέναντι σε κάθε αντίπαλο.

Απολαύστε την... απογείωση του φόργουορντ του Μπρούκλιν

BLAKE ON GIANNIS. OH MY. pic.twitter.com/GOKC3pdYs8