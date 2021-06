Αντετοκούνμπο: «Εκνευρίστηκα, αλλά τελείωσε τώρα»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε ήρεμος, μετά την ήττα από τους Νετς και έριξε το βάρος στο τι πρέπει να αλλάξει στο επόμενο παιχνίδι.

Οι Νετς διέλυσαν τους Μπακς στο Game 2 της σειράς με 125-86 και πλέον μεγάλη είναι η κριτική που έχει μαζευτεί πάνω από το Μιλγουόκι. Τα «Ελάφια» επιστρέφουν στην έδρα τους και θα παλέψουν για να αλλάξουν τα δεδομένα, αλλά και τις εντυπώσεις.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε ήρεμος και έδωσε το σύνθημα για την επόμενη ημέρα. Ο Έλληνας σταρ ξεχώρισε τον Κέβιν Ντουράντ, σχολίασε πως ένιωσε να εκνευρίζεται, αλλά πλέον εκείνος και η ομάδα του επιστρέφουν στο Μιλγουόκι και θα κοιτάξουν μόνο το επόμενο παιχνίδι και τίποτα άλλο.

Αναλυτικά:

«Πρέπει να είμαι πιο επιθετικός, να βρίσκω τα σωστά σημεία. Πρέπει να είναι καθαρό το μυαλό, να ξέρεις τι θες να κάνεις και να το κάνεις. Πρέπει να βρούμε τρόπο να σταματήσουμε αυτό που συμβαίνει. Δεν γίνεται να το σταματήσουμε, αλλά να το κάνουμε πιο δύσκολο. Πρέπει να το κάνουμε πιο δύσκολο, να βγάλουμε πιο πολλά κορμιά, χέρια και να τον δυσκολέψουμε. Αλλά στο τέλος της ημέρας, είναι ο Κέβιν Ντουράντ. Ένας από τους καλύτερους σκόρερ της λίγκας, πρέπει να το κάνει αυτό. Εμείς πρέπει να το κάνουμε δύσκολο για εκείνον.

Δεν πετάμε ή δεν προσγειωνόμαστε απότομα, ακόμα και μετά το Μαϊάμι, ήρθαμε στη σειρά χωρίς να πετάμε στα σύννεφα. Εμπιστεύομαι την δουλειά μου, τους συμπαίκτες μου, συνεχίζω να πιστεύω την ομάδα μου και σε όσα έχουμε κάνει όλη την σεζόν. Δεν σκέφτομαι το παρελθόν ή το μέλλον, δεν με νοιάζει τίποτα, το μόνο που με νοιάζει είναι να μπω στο αεροπλάνο και να εκτελέσουμε καλύτερα το πλάνο μας στο επόμενο ματς και να βρεθούμε στην θέση να κερδίσουμε. Δεν δίνω σημασία στο παρελθόν, με νοιάζει μόνο το τώρα. Με όσους πόντους και να χάνεις στο τέλος είναι το ίδιο. Η ήττα παραμένει ήττα. Όταν φεύγει η απόγνωση πρέπει να συγκεντρωθείς. Ήμουν λίγο εκνευρισμένος επειδή δεν βάλαμε τα σουτ, συγκεντρώνεσαι όμως στο πως θα βελτιωθείς, πως θα βοηθήσεις τους συμπαίκτες σου και πως θα ετοιμαστείς για το Game 3.

Έχουμε μια ευκαιρία στο γήπεδό μας, πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, να κοιτάζουμε ένα ματς κάθε φορά. Δεν ακούω όσους λένε ότι πρέπει να κερδίσουμε 2 ματς στην έδρα μας. Πρέπει να κερδίσουμε το επόμενο, μετά να κοιτάξουμε το Game 4. Έχουμε την ευκαιρία και είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Κάθε αθλητής σε αυτή την λίγκα έχει εγωισμό και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά προσπαθείς να πάρεις την ομάδα στις πλάτες σου. Όλοι το κάνουν αυτό. Θέλει ισορροπία. Θα χρειαστεί να το κάνεις μόνος σου, αλλά και άλλες που θα πρέπει να πας με τους υπόλοιπους».

