O Mπούκερ το έκανε ξανά: Ξύπνησε αναμνήσεις... ξαπλωμένος στο παρκέ! (pics & vid)

Ο Ντέβιν Μπούκερ έμεινε ξαπλωμένος στο παρκέ μετά από ένα καλάθι θυμίζοντας την κλασική αντίδραση του μετά από ένα winning shot κόντρα στους Κλίπερς.

Οι Σανς αποτελούν μία από τις κορυφαίες fun to watch ομάδες του ΝΒΑ και με το όμορφο μπάσκετ που παίζουν, κατάφεραν να κάνουν το 1-0 στη σειρά με τους Νάγκετς.

Ο Ντέβιν Μπούκερ πέτυχε ένα φοβερό τρίποντο και φάουλ προς το τέλος του τρίτου δωδεκαλέπτου, ξαπλώνοντας στο παρκέ και προκαλώντας χαμό στους φίλους των Σανς.

Αυτό το ξάπλωμα έφερε όμορφες αναμνήσεις για τον κόσμο των «ήλιων», οποίος τον είχαν δει να πανηγυρίζει με τον ίδιο τρόπο μετά από ένα νικητήριο καλάθι κόντρα στους Κλίπερς πέρυσι

Το θυμάστε;

Book did it again. pic.twitter.com/xtd342RY5O