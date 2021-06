Ενές Καντέρ: Πόσταρε βίντεο με την ένοπλη ληστεία στον αδερφό του, Αχμέντ! (vid)

Ο Ενές Καντέρ αποφάσισε να δημοσιοποιήσει την εμπειρία που έζησε ο αδερφός του, Αχμέντ, όταν άγνωστοι, υπό την απειλή όπλου, τον λήστεψαν στην Ατλάντα!

To βίντεο είναι συγκλονιστικό. Ο μικρός αδερφός του Ενές Καντέρ, Αχμέντ πέφτει θύμα ένοπλης ληστείας, κάπου στην Ατλάντα. Ο center των Μπλέιζερς θέλησε να ανεβάσει στους λογαριασμούς των social media το επίμαχο υλικό, παρμένο από μία κάμερα ασφαλείας.

«Είμαι σοκαρισμένος και αηδιασμένος. Ο μικρός μου αδερφός, Αχμέντ, περπατούσε στην Ατλάντα και κάποιοι τον λήστεψαν κρατώντας πιστόλι. Πότε θα έχουμε κανονικά μέτρα για την οπλοκατοχή; Αυτό δεν είναι ΟΚ και δεν είναι κανονικό. Πρέπει να συνεχίσουμε να ζητάμε ειρήνη και αλλαγή και να σταματήσουμε να βάζουμε όπλα στα χέρια των ανθρώπων», έγραψε σχετικά ο Καντέρ.

Η αστυνομία της Ατλάντα εξετάζει τέσσερις περιπτώσεις υπόπτων για τη ληστεία.

I’m shocked and disgusted.

My little brother (Ahmet) walking around Atlanta,gets a gun pulled on him,and robbed.



When will we have some normal gun control measures?

This is not okay & not normal.



We need to keep demanding peace & change,and stop putting guns in peoples hands. pic.twitter.com/bH2WYUEwW9