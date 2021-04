Τσαμπουκάς μεταξύ Καντέρ και ΝτεΡόζαν! (vid)

Ο ΝτεΡόζαν έκανε φάουλ στον Καντέρ, ο οποίος εκνευρίστηκε και ετοιμάστηκε για καυγά, με τον ΝτεΜάρ να μην κάνει πίσω. Τελικά μπήκαν στη μέση οι συμπαίκτες τους, τους χώρισαν και η κατάσταση που θύμιζε μπαρούτι ημέρησε.

Δείτε τι έγινε μεταξύ των 2!

DeRozan and Kanter had some words after DeMar's foul pic.twitter.com/SaZz4sMJQP

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 17, 2021